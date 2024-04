Nelle anticipazioni della seconda puntata di Belve sono stati svelati i nomi degli ospiti e dei temi che affronteranno. Grazie al cast della puntata di stasera, 9 aprile 2024, la trasmissione è già pronta a conquistare un ampio share di telespettatori soprattutto per la presenza di uno degli artisti più chiacchierati in Italia.

Belve, le anticipazioni della seconda puntata: chi sono gli ospiti e di cosa parleranno

Francesca Fagnani è tornata in Tv con il suo programma Belve e ha già convinto pubblico e critica grazie alla prima puntata in cui è stato ospite anche il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Nella puntata di oggi non ci sarà alcun politico, ma ci saranno esclusivamente personalità legate al mondo della musica, del cinema e dello spettacolo.

Fedez

L'ospite più atteso di tutti è proprio lui: Fedez. Al secolo Federico Lucia, si racconterà in un'intervista esclusiva preparata dalla Fagnani. Il rapper milanese è pronto a parlare della sua love story al capolinea con Chiara Ferragni, regina della influencer, smentendo tutte le accuse di tradimento.

Alessandro Borghi

Un altro degli ospiti più attesi nella puntata di stasera è uno degli attori più giovani e popolari in Italia: Alessandro Borghi. Reduce dalla serie tv Supersex in cui ha interpretato il ruolo di Rocco Siffredi, l'attore romano si aprirà alla Fagnani parlando del suo rapporto con il sesso.

Francesca Cipriani

Infine, l'altro grande ospite, sarà una delle showgirl più popolari dei primi anni 2000: Francesca Cipriani. Dopo una vita sotto i riflettori in diverse trasmissioni televisive, oggi la Cipriani è felicemente sposata con Alessandro Rossi. Non si conoscono ancora i dettagli dell'intervista, ma per scoprirli basterà guardare la trasmissione.

Non mancheranno, durante la puntata, lo scaldatore di interviste Carmine Del Grosso e le due webstar, Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, che insieme prendono il nome di Etero basiche. Ci saranno infine anche i tanto attesi fuori onda degli ospiti di Belve.

Il riassunto della prima puntata

La prima puntata di Belve ha ottenuto il successo che le era stato pronosticato. Come sempre ha spopolato sia in tv che sui social grazie alle domande senza peli sulla lingua della Fagnani e le risposte sincere dei suoi ospiti.

Gli ospiti della prima puntata sono stati: Matteo Salvini, Loredana Bertè e Carla Bruni. Il ministro e vicepremier ha parlato del suo rapporto con Giorgia Meloni e sul futuro della sua leadership nella Lega. Salvini sembrava molto rilassato ed è stata tutto sommato un'intervista piacevole e pacata.

Loredana Bertè ha infiammato la trasmissione soprattutto perché ha rivelato alcuni dettagli sulla sua relazione con la stella del tennis Bjorn Borg. Inoltre ha parlato in maniera commossa della morte dell'amata sorella Mia Martini.

Anche l'intervista a Carla Bruni, inizialmente moderata, ha infiammato i telespettatori in quanto si è parlato del tema del tradimento. La cantante, attrice e modella, a proposito del sopportare un tradimento, ha dichiarato:

Sì, lo sopporterei se fosse un adulterio fisico, se si innamorasse no, lo sgozzerei.

