Ben is back è un film del 2018 diretto da Peter Hedges che racconta il complesso rapporto tra una madre innamorata e tenace e un figlio tossicodipendente ormai rassegnato al suo destino. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trama , qualche informazione sul cast e dove vedere il film in streaming .

Ben is back, la trama del film

Protagonisti della trama di Ben is back sono il diciannovenne Ben Burns e sua madre Holly , è la vigilia di Natale quando il primo decide di fare una sorpresa alla seconda presentandosi davanti alla porta di casa con l'intenzione di passare le festività in famiglia completata dalla sorella minore Ivy , dal compagno della madre Neal e dal cagnolino di Ben, Pons .

Gli atteggiamenti del ragazzo appaiono da subito strani e Holly decide di passare quanto più tempo possibile con lui per controllarlo e verificare che quello con la tossicodipendenza sia un capitolo chiuso, vuole dimostrarlo a sé stessa ma soprattutto anche alla comunità in cui vivono, che non vede di buon occhio Ben a causa del suo passato, in cui, per via di una dose di troppo fornita dallo stesso ragazzo, Maggie una sua coetanea, è deceduta.