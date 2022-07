Si vociferava già da qualche giorno ma a rendere ufficiale la notizia attraverso i rispettivi profili su Instagram sono stati proprio i diretti interessati: Bianca Atzei e Stefano Corti aspettano il loro primo figlio!

"Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al mondo" ha scritto la coppia sotto il post condiviso. Non più di qualche mese fa la cantante e la iena di Italia Uno avevano passato un momento molto delicato proprio nel tentativo di allargare la famiglia. Oggi però sembra finalmente essere tornato il sereno.

Bianca Atzei incinta del primo figlio dal compagno Stefano Corti

Bianca Atzei e Stefano Corti sono volati ad Ibiza per trascorrere le vacanze e proprio da lì, tra il mare,la sabbia e la salsedine, con una dolcissima foto che ritrae la iena mentre bacia delicatamente il ventre scoperto della compagna, la coppia ha annunciato di aspettare un bambino. Nel post "a carosello" anche un piccolo video con l'ecografia del pargolo.

Un bellissimo momento senza dubbio, arrivato come abbiamo già accennato, dopo un periodo caratterizzato dal dolore e dallo sconforto per il primo tentativo di gravidanza, finito purtroppo con un aborto spontaneo. Un dolore immenso e inspiegabile a parole che aveva sconvolto prima di tutto Bianca.

Dopo tutto, la cantante non aveva mai fatto mistero della sua voglia di mettere su famiglia. Trovata la serenità con il compagno Stefano, dopo la fine della relazione con Max Biaggi, Bianca Atzei aveva subito manifestato il desiderio di fiori d'arancio.

Proprio sull'esigenza di andare all'altare lo stesso Corsi ha scherzato più volte finendo per strappare un sorriso alla compagna e ai loro follower, discorso diverso ovviamente, quello della ricerca della gravidanza, che hanno cercato di vivere il più possibile lontano dai riflettori.

I due infatti si erano affidati alla fecondazione assistita che però non ha dato subito l'esito sperato. Ci è voluto un po' più del previsto quindi, ma finalmente Bianca e Stefano hanno potuto annunciare al mondo il loro piccolo miracolo.

Il sorriso ritrovato con Stefano Corti dopo il brusco addio di Max Biaggi

Molto prima di incontrare Stefano Corti dicevamo, Bianca Atzei ha vissuto un'intensa relazione con il famoso pilota motociclistico Max Biaggi.

Quest'ultimo, subito dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in cui ha rischiato di perdere la vita ha avuto modo di pensare a tutte le sue priorità e tra queste, se c'erano ovviamente i figli avuti dall'ex moglie Eleonora Pedron, tra lo sgomento di tutti Atzei compresa, non c'era invece la cantante.

Il brusco addio ha alimentato per mesi le pagine dei giornali di gossip a cui Bianca stessa aveva rilasciato diverse interviste. L'incontro con Stefano Corti con cui fa coppia fissa ormai dal 2019 però, le ha restituito la voglia di credere nell'amore.

Di una simpatia contagiosa e travolgente e "iena" di professione per lo show in onda su Italia Uno, Corti è già papà di un quasi-adolescente, avuto da una precedente relazione e a giudicare dall'emozionante scatto condiviso, non vede proprio l'ora di diventare papà bis!