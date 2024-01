Quali sono le biblioteche più belle del mondo? Ne sono state individuate 8 che sono decisamente surreali, in senso positivo, viste le loro forme architettoniche; tante altre, invece, sono tra le biblioteche più antiche al mondo e hanno un bellezza considerata immortale.

Le 8 biblioteche più belle del mondo: scopriamo dove si trovano

Le biblioteche sono dei luoghi in cui si studia, si fa ricerca o semplicemente si legge. Sono presenti quasi in tutte le città del mondo, dalle più grandi alle più piccole, e alcune sono antichissime. Quasi tutte sono pubbliche e dunque accessibili gratuitamente, ma non mancano biblioteche private. Negli ultimi anni le biblioteche sono diventate delle vere e proprie attrazioni turistiche che incuriosiscono milioni di viaggiatori provenienti da diverse parti del mondo. Scopriamo dunque quali sono quelle più visitate dai turisti e considerate tra le più belle al mondo.

Partiamo da quelle con un design moderno e voliamo in Germania. La città di Stoccarda è patria di una delle biblioteche più bella al mondo: la biblioteca civica di Stoccarda. Si tratta di una biblioteca comunale situata a Mailänder Platz.

Tra le strutture più moderne figura anche la Oodi Library di Helsinki. Situata nella capitale finlandese, all'esterno sembra un enorme parallelepipedo ma all'interno sembra un'astronave. Quasi completamente bianca, la Oodi Library è molto spaziosa e ben fornita.

Un'altra struttura moderna è la suggestiva biblioteca cinese Tianjin Binhai. Si tratta di un'enorme biblioteca che ha preso il soprannome di "occhio" in quanto al suo interno si trova una grande sfera luminosa che ricorda appunto un occhio umano.

Le biblioteche più antiche

Le tre strutture precedentemente elencate sono tra le più belle e moderne al mondo, ma vediamo adesso quali sono quelle più antiche.

La prima da menzionare è la biblioteca svizzera di San Gallo. Tra le più antiche al mondo, è stata costruita nell'ottavo secolo ed oggi è parte dell'abbazia di San Gallo. Lo stile è rococò, un evoluzione del tardo barocco.

Dalla Svizzera voliamo negli Stati Uniti d'America, per la precisione a Baltimora. Nel quartiere di Mount Vernon è situata la George Peabody Library, considerata una delle biblioteche più belle al mondo. Ciò che colpisce di questa struttura, che è sia pubblica che universitaria, sono le sue balconate.

Sempre negli USA, ma a New York City, si trova una delle biblioteche più belle e grandi al mondo: la New York Public Library. Questa struttura è molto antica ed attira ogni anno milioni di turisti che provengono da tutto il mondo. La biblioteca di New York è spesso ripresa in film ambientati nella città statunitense.

Torniamo in Europa e voliamo in Austria. Quasi al confine con l'Italia, nella città di Admont, si trova la biblioteca dell'Abbazia di Admont. Si tratta di una struttura antichissima che risale al settecento. Ciò che colpisce di questa biblioteca sono le sue cupole completamente affrescate.

Infine non possiamo non menzionare una delle biblioteche più antiche al mondo e meta turistica per eccellenza: la biblioteca del Trinity College. Costruita nel 1592, si trova al centro di Dublino, in Irlanda, ed è una delle principali attrazioni della città.

