Il bicarbonato in lavatrice serve davvero? Il trucco low-cost che non conoscevi

Tra i consigli per la casa più conosciuti c'è il bicarbonato da usare per la cura della lavatrice, ma è un consiglio utile o un falso mito?

Il bicarbonato di sodio è una delle cose più facili ed economiche da reperire ed è usato principalmente in cucina ma non tutti sanno che è un ottimo alleato anche per la nostra lavatrice. Sulla sua utilità c'è ancora un dibattito aperto, tra chi sostiene che igienizzi e rende il bucato più bianco e chi crede che sia solo una bufala e non serva a nulla.

Ma le sue proprietà sono molte e versatili come i suoi utilizzi, in più essendo un prodotto naturale non rappresenta un pericolo per la salute. Ma è davvero utile per la nostra lavatrice?

Bicarbonato cosa è e proprietà

Il bicarbonato di sodio, chimicamente noto come NaHCO₃, è una sostanza solida bianca, inodore e cristallina. Questa polvere fine è comunemente conosciuta come bicarbonato di sodio o, in linguaggio comune, bicarbonato. La sua versatilità lo rende una sostanza ampiamente utilizzata in vari contesti, dalla cucina alla pulizia domestica, dai rimedi casalinghi alle applicazioni industriali.

Infatti le sue proprietà pulenti ed igienizzanti erano già note da tempo ed è uno dei rimedi più antichi per quanto riguarda il bucato quando non esistevano le lavatrici moderne. Ma sorge un dubbio se sia possibile usarlo anche oggi inserendolo nel cestello della lavatrice.

Prima di procedere è importante notare che, sebbene il bicarbonato di sodio sia un prodotto sicuro e versatile, è sempre consigliabile seguirne le indicazioni d'uso specifiche per ciascuna applicazione e consultare fonti affidabili per garantirne un utilizzo corretto e sicuro.

Tra le proprietà riconosciute al bicarbonato c'è sicuramente la sua azione igienizzante e pulente, infatti si può eseguire un ciclo vuoto aggiungendo una tazza di bicarbonato di sodio in tal modo verranno rimossi residui di sapone e odori indesiderati, mantenendo la tua lavatrice fresca e pulita. Se la tua lavatrice ha un cattivo odore o se l'acqua drena lentamente, puoi versare mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio nel tubo di scarico e successivamente aggiungere aceto bianco. Lascia agire per qualche ora e quindi risciacqua con acqua calda.

Anche l'eccesso di detersivo può danneggiare la nostra lavatrice e il nostro bucato, ma sarà necessario eseguire un secondo ciclo di lavaggio dopo quello con detersivo aggiungendo mezzo bicchiere di bicarbonato di sodio. Questo aiuterà a rimuovere eventuali residui di detersivo in eccesso.

Bicarbonato di sodio alleato del nostro bucato

Tra i pro dell'utilizzo del bicarbonato c'è il fatto che sia un prodotto 100% ecologico e che quindi non danneggia l'ambiente, e va a sostituire tutti quei prodotti chimici che vanno a inquinare le falde acquifere. Inoltre è veramente economico e quindi alla portata di tutti.

Ma non solo è un nostro alleato nella cura della lavatrice, trova impiego anche per la pulizia e l'igiene dei nostri capi, infatti è un trucco per igienizzare le nostre lenzuola, aggiungendo un misurino ogni volta che le laviamo e per avere un bucato bianco a costo 0. Aggiungendo una tazza di bicarbonato di sodio al tuo normale detersivo per bianchi può aiutare a mantenere i tuoi vestiti più luminosi, inoltre il bicarbonato di sodio può agire come ammorbidente naturale, rendendo i tessuti più morbidi al tatto, preservano le fibre tessili naturali che i normali ammorbidenti con il tempo danneggiano.

Come per la lavatrice anche per i vestiti è un ottimo alleato contro funghi e batteri, anche per i giochi del nostro bambino o del nostro amico a 4 zampe.