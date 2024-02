Body Shaming a Sanremo 2024: a subirlo è stata la cantante BigMama. Tutto è nato da un tweet che non è passato inosservato ai controlli della Tv di Stato, che ha preso immediatamente provvedimenti in quanto il colpevole è un loro dipendente. Ecco cosa è successo.

La cantante Big Mama vittima di Body Shaming a Sanremo: cosa le hanno detto

Era appena terminata la serata inaugurale del Festival di Sanremo e BigMama, con molta energia e commozione, si era esibita sul palco dell'Ariston con la sua La rabbia non ti basta, una canzone potente e profonda. La sua performance ha convinto parte del pubblico e della critica, ma qualcuno ha deciso, sebbene siano stati fatti tutti gli avvertimenti del caso e piuttosto che giudicare oggettivamente l'esibizione dell'artista, di scrivere un deplorevole Tweet in cui si attaccava l'aspetto fisico della cantante in gara

La cosa più grave è che tale tweet è stato pubblicato proprio da un giornalista della Rai, emittente televisiva di Stato che trasmette il Festival della canzone italiana. Ovviamente, da Viale Mazzini, sede principale della Rai, non potevano stare a guardare senza agire e quindi Roberto Sergio ha annunciato l’immediata apertura di un provvedimento disciplinare a carico di un giornalista della tv pubblica.

Non conosciamo il nome della persona che ha scritto e pubblicato il tweet e quindi non sappiamo se sia un lui o una lei. Il contenuto è stato fortunatamente rimosso in tempo. La Rai, intanto, ha aperto un provvedimento disciplinare anche contro una giornalista che ha criticato le istituzioni trentine dopo l'uccisione dell'orso M90.

L'ironia sull'aspetto di BigMama non ha riguardato solo la Rai. Anche un programma Mediaset, Striscia la notizia, ha fatto un paragone discutibile, che comunque è poco grave e quasi privo di malizia, accostando l'immagine di BigMama a quella di Ursula, l'antagonista del cartone Disney La sirenetta.

Tutti stanno dalla parte di BigMama contro il Body Shaming

La maggior parte degli artisti in gara a Sanremo e delle persone del mondo dello spettacolo sono contro il Body Shaming e supportano la cantante BigMama augurandosi che episodi come quello del tweet offensivo non si ripetano mai più. A supportare l'artista che gareggia al Festival di Sanremo 2024 si è schierata la showgirl ed ex velina Elisabetta Canalis, che ha apprezzato molto la sua performance ed è arrivata a paragonarla addirittura a Madonna, apprezzando anche la sua fisicità. Queste le sue parole:

A me ricorda molto Madonna da giovane perché ha uno sguardo e un sorriso veramente penetranti, oltre che una voce stupenda. Mi sembra una ragazza che fa della sua fisicità un punto di forza non necessariamente omologato agli standard delle magrissime col viso rifatto in serie. Speriamo resti sempre lei stessa in un mondo tg 38, di nasi, bocche e zigomi tutti uguali.

