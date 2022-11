Del nuovo fidanzato di Billie Eilish se ne parla già da tempo, ma la coppia non era ancora uscita allo scoperto. Adesso, complici l’evento Halloween Horror Nights agli Universal Studios ed alcuni scatti che ritraggono la ventenne in compagnia, abbiamo un nome ufficiale. Il nuovo fidanzato della Eilish è Jesse Rutherford.

La coppia, a poche ore dall’ufficializzazione della relazione, sta già facendo parlare di sé. Soprattutto perché Rutherford ha ben 11 anni in più rispetto alla ventenne Billie.

Billie Eilish e il nuovo fidanzato Jesse Rutherford: la coppia allo scoperto

Come già accennato, da tempo si sospettava che Billie Eilish e Jesse Rutherford stessero insieme, ma la storia d’amore tra i due non era ancora stata confermata dai diretti interessati.

Eppure, già dallo scorso ottobre, i due erano stati più volte avvistati insieme. I paparazzi li hanno ad esempio beccati a cena insieme, nella città di Los Angeles. La coppia, tra l’altro, condivide un’amicizia lunga anni, che si sarebbe evoluta fino a diventare amore.

È stata la stessa Billie Eilish a confermare la relazione con Rutherford. Ha infatti pubblicato un carosello sul suo profilo ufficiale Instagram, la cui ultima foto ritrae proprio Jesse.

La coppia ha deciso di uscire allo scoperto durante i festeggiamenti di Halloween: mentre Billie ha indossato i panni di una bambina, Jesse si è mascherato da anziano.

Billie Eilish e Jesse Rutherford paparazzati la notte di Halloween

Se la foto pubblicata dalla Eilish sul proprio profilo Instagram non dovesse bastare, ci penseranno i paparazzi a confermare l’ufficialità di questo nuovo amore.

La coppia Eilish – Rutherford è stata infatti paparazzata anche mentre si scambiava tenere effusioni davanti agli Studios. Una notizia confermata dalla rivista TMZ e che non lascerebbe più alcun dubbio: Billie Eilish e Jesse Rutherford hanno deciso di rendere pubblico il loro amore.

Un amore che lascia però perplessi alcuni fan della cantautrice statunitense, che hanno commentato negativamente la differenza di età tra i due.

In ogni caso, i costumi che la neo-coppia ha indossato durante i festeggiamenti di Halloween non appare casuale. Anzi, sembra proprio che Billie Eilish e Jesse Rutherford abbiano voluto ironizzare e scherzare sulle critiche loro rivolte a causa della differenza di età, vestendosi rispettivamente da neonata e da anziano.

Leggi anche: X Factor, anticipazioni, ospiti e canzoni della puntata dedicata alla MTV generation

Chi è Jesse Rutherford, nuovo fidanzato di Billie Eilish

Il nome di Jesse Rutherford è ben noto in America. Si tratta infatti del frontman della band alternative rock The Neighborhood. Una band che, grazie alla hit Sweater Weather, nel 2020 ha vinto ben cinque dischi di platino.

Rutherford è dunque un collega di Billie Eilish, oltre che il suo fidanzato. Ha iniziato a fare musica fin da giovane, esibendosi in differenti talent show e impersonando cantanti celebri come Elvis Presley. Ha inoltre preso parte a numerose band durante la sua adolescenza, in qualità di cantante.

Jesse è un artista a tutto tondo: oltre che di musica, si occupa anche di recitazione. Oltre alla sua presenza in vari spot televisivi, il musicista ha recitato nel film per la TV Life o Something Like It (2002) e in Bundy (2002).

Il ruolo di maggior spessore è però quello ottenuto nella serie Star Trek: Enterprise. Anche se ha recitato in un solo episodio della serie, il nuovo fidanzato di Billie Eilish ha comunque dato prova delle sue abilità come attore.

Jesse si occupa anche di podcast. Nel 2020, infatti, lanciò il podcast Patient.

La storia con Billie Eilish arriva in seguito ad una relazione molto importante per Rutherford. Jesse, infatti, ha fatto coppia fissa con la modella Devon Lee Carlson per molti anni, a partire dal 2015.

La coppia si è separata, dopo ben sei anni di relazione, circa un anno fa.

Billie Eilish, invece, ha di recente chiuso la propria relazione con Matthew Tyler Vorce. Con Matthew, il nuovo fidanzato Rutherford condivide le critiche da parte dei fan della giovane artista.

Anche Vorce, in effetti, non era ben visto dai seguaci di Billie, soprattutto quando si diffusero le voci di un presunto tradimento da parte di Matthew i danni della Eilish.

Leggi anche: Il dono, Disney presenta il nuovo cortometraggio natalizio: data di uscita e curiosità