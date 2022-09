Dopo il rinvio a giugno a causa di un infortunio, questa sera 13 Settembre 2022 Blanco si esibirà per l’ultima delle due date a Genova per il suo “Blu Celeste Tour”. La tappa era stata posticipata a causa di un piccolo incidente avuto dal cantante multiplatino che quest’anno ha sbaragliato le classifiche radiofoniche.

Il vincitore di Sanremo si esibirà nel capoluogo ligure, ma i biglietti hanno registrato il tutto esaurito dopo pochi giorni dalla messa in vendita. Un successo senza fine quello di Blanco, all’anagrafe Riccardo Fabbriconi, che è partito dalla sua cameretta e ora sta portando avanti un tour completamente sold out nelle principali arene tutta Italia.

La scaletta è stata confermata nelle scorse ore. Ecco le informazioni utili prima di partecipare all'evento.

Blanco in concerto a Genova, orari e come arrivare

L’attesissimo concerto di Blanco a Genova è ormai alle porte. Mancano poche ore all’apertura dei cancelli, che accoglieranno i fan in delirio all’Arena del mare, al Porto Antico del capoluogo ligure. Nella serata di ieri si è tenuto il primo dei due concerti programmati e oggi è l’ultima occasione per i fan liguri di vedere dal vivo il cantante.

Il concerto inizierà alle ore 21, ma l’apertura dei cancelli si terrà alle ore 17. Per raggiungere il Porto Antico di Genova dalla stazione ferroviaria ci sono diverse soluzioni:

a piedi in 10/15 minuti

in autobus n. 35 direzione Via Vannucci, discesa Gramsci 2/metrò Darsena oppure n.1, partendo dalla fermata Marittima/Principe Fs discesa e capolinea in Piazza Caricamento

in metropolitana direzione Brignole, discesa San Giorgio

La scaletta completa delle canzoni

Sono molte le canzoni diventate vere e proprie hit che Blanco porta in scena questa sera sul palco dell’Arena del mare a Genova, inclusa l’ultimissima Nostalgia, uscita il 3 Giugno di quest’anno. Tuttavia, non mancano i brani che lo hanno reso celebre, come Notti in bianco, Mi fai impazzire, Finché non mi seppelliscono e la commovente Blu Celeste che dà il nome al tour. In tour in qualità di chitarrista e pianista nella band figura anche Michelangelo, il produttore dell’album di Blanco, nonché compositore e fedele amico del cantante. Di seguito la scaletta completa del concerto di Blanco a Genova:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi



Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (Acoustic)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale (Unreleased)

Ruggine (Unreleased)

Follia (Unreleased)

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi