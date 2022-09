Sono attese 70mila persone in due giorni: questi i numeri incredibili di Blanco, da Sanremo al tour italiano sempre sold out. La scaletta dei successi che canterà sul palco e i possibili ospiti.

Finalmente Blanco è a Milano per chiudere il suo lungo tour estivo, interamente sold out. Stasera 16 settembre e domani 17 settembre sarà la volta del capoluogo lombardo. Lo spettacolo inizia alle 19.00 per concludersi in tarda nottata con musica, luci, allestimenti e ospiti spettacolari. Sono attesi 35.000 spettatori per ciascuna data, numeri impressionanti che hanno spinto gli organizzatori a raddoppiare l'evento.

I fan sono ansiosi di sapere cosa canterà il loro idolo. Ecco allora la scaletta, chi si esibirà sul palco insieme a Blanco e qualche info per raggiungere l'Ippodromo di San Siro.

Blanco a Milano chiude il Summer Festival, due concerti esplosivi

Doppio concerto di Blanco nel capoluogo lombardo, entrambi sold out, per concludere il tour estivo esplosivo che ha visto il giovane cantante in giro per l'Italia. Stavolta gli eventi concluderanno il Milano Summer Festival che ha visto sul palco altri nomi importanti dello scenario musicale, tra questi il misterioso Liberato.

Il Blu celeste Tour ha fatto il tutto esaurito in pochi minuti, tanto che a Milano è stato necessario raddoppiare l’evento, uno nella serata di venerdì 16 settembre e uno il giorno seguente, sabato 17 settembre. Inutile dire che sarà uno spettacolo a 360° gradi, musica, allestimento, luci e abiti, rigorosamente firmati Calvin Klein di cui Blanco è sponsor ufficiale.

La scaletta non deluderà i fan, ci saranno tutti i grandi successi, le hit del momento, il pezzo di Sanremo "Brividi". Secondo alcuni rumors potrebbero salire sul palco a sorpresa nomi di spicco come Mahmood e Sfera Ebbasta.

A che ora inizia il concerto e come raggiungere l’Ippodromo di San Siro

Il maxi concerto si svolgerà all'Ippodromo SNAI di San Siro raggiungibile con i mezzi pubblici. Queste le istruzioni per arrivare all'evento:

prendere la linea metropolitana M5 e scendere alla fermata San Siro Ippodromo e poi camminare fino via Aldobrandini per circa 7 minuti;

prendere la metropolitana M1, scendere alla fermata Lotto e proseguire a piedi lungo via Caprilli fino a Piazzale dello Sport per circa 15 minuti.

Gli ingressi saranno aperti alle 19.00 in punto di venerdì 16 settembre e alle 18.00 nella giornata di sabato 17 settembre. Ad aprire i due concerti ci saranno rispettivamente i cantanti emergenti Paulo e Joseph.

Leggi anche: Blanco, il patrimonio del cantante cresce ancora!

La scaletta completa delle canzoni che canterà il 16 e 17 settembre

L’ordine delle canzoni potrebbe essere lo stesso delle passate esibizioni. Immancabile "Brividi", pezzo vincitore di Sanremo che potrebbe essere duettato con Mahmood, collega e amico. Non mancheranno poi tutti i suoi successi più famosi, che l'hanno fatto schizzare alle vette delle classifiche; parliamo naturalmente di Mi fai impazzire, Notti in bianco, Nostalgia, Paraocchi e Blu celeste.

Questa la scaletta delle canzoni dei concerti del suo tour estivo:

Mezz’Ora di sole

Paraocchi

Figli di puttana

Sai cosa c’è

Finché non mi seppelliscono

Pornografia (Bianco paradiso)

David

Ladro di fiori

Belladonna (Adieu)

Nostalgia

Notti in bianco (Acustico)

Blu celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi fai impazzire

Afrodite

La canzone nostra

Brividi