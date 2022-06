Dopo gli 8 episodi della prima stagione, "Blocco 181" è giunta alle battute finali. Ecco allora tutto quello che sappiamo sulla serie tv di Sky Original prodotta da Salmo che racconta le periferie più losche di Milano e sulle anticipazioni dell'ultima puntata in onda venerdì 10 giugno 2022.

"Blocco 181" le anticipazioni dell'ultima puntata

Negli ultimi episodi assistiamo ad un regolamento di conti all'interno della Misa, ovvero la gang di latinos protagonista di "Blocco 181". Bea si appresta a diventarne la nuova vice-capoclan capitanato dal fratello Ricardo. La ragazza si trova davanti ad un bivio: deve scegliere tra il suo stesso sangue e l'amore che prova per i due coprotagonisti, Ludo e Mahdi, con cui ha intrecciato un triangolo amoroso.

La scelta per Bea non riguarda solo una semplice "questione di cuore". Qualsiasi decisione decida di prendere infatti a venirne inevitabilmente travolti saranno tutte le persone della sua vita, poco importa quale, se quella che riguarda la sua sfera famigliare o quella che invece riguarda la sua sfera sentimentale.

Tutte le curiosità sulla serie

"Blocco 181" si è conquistata il primato per essere la prima serie tv tutta italiana creata interamente dagli Sky Studio o come si suol dire in gerco "in-house". Ciò significa che la società di Sky l'ha finanziata interamente senza l'intervento di soggetti terzi.

Produttore creativo di "Blocco 181" è invece Salmo, che si è occupato della messa in scena della serie tv e del reparto musicale, ma non solo. Il rapper di origini sarde infatti ha anche un ruolo all'interno del cast, ovvero quello di Snake, braccio destro di Lorenzo, alleato con Rizzo il boss di quartiere.

Insomma, un primo debutto contemporaneamente dietro e davanti alla cinepresa, niente male per il cantante che stando ad alcune interviste si è divertito parecchio in queste nuove vesti da "direttore d'orchestra", una particolare orchestra fatta di sequenze di immagini e battute. La serie è stata girata nell'estate 2021 a Milano.

Una serie crime con qualcosa in più

Ma perché "Blocco 181" piace così tanto al pubblico di Sky? La risposta la si può trovare nella sua originalità. Ha infatti tutte le caratteristiche delle più classiche serie tv crime: bande criminali, regolamenti di conti, armi, sangue e così via.

Ma all'interno della narrazione oltre ad un approfondimento molto accurato dei personaggi, non manca l'esplorazione di argomenti oggi ancora considerati tabù soprattutto da alcune culture. Impossibile appunto non pensare al rapporto tra Bea, Ludo e Mahdi. Legati da un amore che va oltre le convenzioni. Si potrebbe definire, azzardando il paragone, una sorta di "Romeo e Giulietta 3.0". Amore, passione, violenza: dopo tutto gli elementi non mancano.

Se anche a voi è piaciuta "Blocco 181" sappiate che la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione ancora prima del suo debutto sullo schermo. La storia di Bea, di Ricardo, della Misa e di tutti gli altri personaggi avrà quindi un seguito per cui bisogna aspettare ancora un po'. Nel frattempo non ci resta che attendere un finale di stagione che si prospetta ricco di colpi di scena!