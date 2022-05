Quando si parla di criminalità, è impossibile che non sopraggiunga una serie tv di stampo italiano. Blocco 181 è il prodotto televisivo che in tanti stavano aspettando, non solo per la trama complessa ma anche per la caparbietà con cui si mescola il genere crime ai forti sentimenti e alla conquista dell'esistenza. Di cosa parla la serie tv con Salmo? Lo scopriamo qui.

Maggio è un mese decisamente ricco di novità.

Dai libri da leggere ai film in uscita al cinema, trovano spazio anche le serie tv che parlano di criminalità come Bang bang baby e la recente Blocco 181.

Proprio su quest’ultima scoprirete qualcosa di più in questo articolo.

Blocco 181 serie tv: quando esce e dove vederla?

Sky Original è pronta a lanciare sul piccolo schermo la sua prima produzione italiana in-house sotto forma di serie televisiva.

Il prodotto multimediale che andrà ad arricchire il già variegato catalogo di contenuti è un insieme di otto puntate intitolato “Blocco 181”.

Diretto dal regista Giuseppe Capotondi con l’aiuto di Ciro Vasco e Matteo Bonifazio, questo racconto a puntate uscirà venerdì 20 maggio 2022 e sarà disponibile da subito sulla piattaforma Sky, per poi divenire fruibile anche sul Pass Entertainment di NOW.

La serie tv è un’opera di pura fantasia ma anche essendo così, riesce a proporre allo spettatore uno sguardo esclusivo sulla criminalità dei quartieri più marginali delle nostre città.

Le spiacevoli vicende e le difficoltà che vengono a palesarsi nei contesti sociali che abitano questo tipo di ambiente sono testimoniate dalla fotografia di scena di Gabriele Micalizzi, uno dei fotoreporter di guerra più noti ed apprezzati al mondo.

Nella serie, oltre a giovani protagonisti compare anche il famoso rapper italiano Salmo che non solo recita un ruolo ma è anche supervisore e produttore musicale della serie tv.

Per poterla vedere su Sky è necessario scegliere a quale abbonamento aderire.

Al momento le opzioni sono due:

Sky Q: € 9,00 per primi 30 giorni, poi € 14,90 al mese

Sky TV+ Netflix:intrattenimento plus con tutti i contenuti delle due piattaforme e il piano Netflix standard incluso, attivazione a partire da € 9,00 se in possesso di Sky Q e poi € 19,90 al mese (sconto per 18 mesi)

In alternativa, si può scegliere di aderire alla proposta Now TV.

Il pacchetto pass cinema + entertainment consente di vedere i film, le serie tv e gli show anche da 2 schermi in contemporanea ed è possibile attivarlo per € 9,99 al mese solo fino al 15 maggio 2022.

Purtroppo, per ora non si sa ancora se sarà disponibile su Netflix.

Blocco 181: dov'è stata girata la serie tv?

Il titolo delle serie tv proposta da Sky Original non è stato scelto a caso, né inventato di sana pianta dalla regia.

Blocco 181 è un nome che identifica l’insieme di palazzine popolari tipiche del Quartiere Barona situato nella periferia di Milano, dove l’integrazione sociale fai cazzotti con la cultura delle comunità multietniche che vivono ancora degli eventi del passato.

La scelta di ambientare questa produzione cinematografica in una città così grande è dovuta ad un forte interesse rappresentativo di una realtà che spesso viene nascosta allo sguardo esterno, ma che deve essere raccontata per essere compresa.

La produzione però ha avuto modo di svilupparsi anche nel Ponente Genovese tra il Quartiere San Pietro e Ca’ Nova, più precisamente nelle vie adiacenti dove sono state ricreate alcune zone popolari del capoluogo meneghino.

L’insieme di casermoni popolari (spesso abusivi) e le piazze di spaccio sono i riferimenti geografici dove ribollono scontri culturali e generazionali.

Le due fazioni si dividono in coloro che proteggono lo spaccio organizzato di stupefacenti e coloro che fanno parte della famiglia della Milas e sono pronti a difendersi con la vita.

Blocco 181 diventa così il centro della storia, un quartiere lontano anni luce dagli aperitivi chic delle notte milanesi ma vicinissimo ad una violenza inaudita che riamane l’unico mezzo per mantenere l’ordine e allontanare i possibili sospetti.

Blocco 181: la trama e le anticipazioni del trailer

Sulla trama di Blocco 181 non si sa molto, ma come si può vedere dalle anticipazioni del trailer uscito pochi giorni fa è facile individuare il mood della narrazione.

Sin dal primo sguardo, la storia appare come un mix ben bilanciato di criminalità, musica, amore e amicizia tra tre protagonisti ancora adolescenti.

Bea, Ludo e Mahdi sono amici e allo stesso tempo amanti.

La prima è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà della sua famiglia (Milas) e il desiderio di cambiare vita mentre Ludo e Mahdi sono due ragazzi di diversa estrazione sociale che riescono ad essere uniti nella lotta come due veri fratelli.

Tutti e tre vivono nel Blocco 181 tra pistole, colpi di machete e il ritmo di una musica tipicamente portoricana.

In mezzo a questo continuo e pericoloso marasma trova spazio l’amore e la passione tra i tre giovani che condividono una relazione fatta principalmente di sesso, amicizia ed appartenenza reciproca.

Da ragazzi provenienti da famiglie diverse, con l’evolversi degli eventi diventano una nuova famiglia e assieme scalano la gerarchia criminale del luogo per emanciparsi dalle rispettive gang.

Le minacce e gli ostacoli non mancheranno mai, soprattuto in presenza di Snake, il braccio destro di Lorenzo il dealer alleato del boss di quartiere.

Blocco 181: da chi è composto il cast?

Il cast di Blocco 181 ha un carattere molto giovane e gli attori sono stati scelti non solo in base alla capacità di recitazione ma anche da un punto di vista estetico per poter rappresentare al meglio la diversità etnica descritta nella storia.

I protagonisti principali sono interpretati da attori di prim’ordine.

La bellissima attrice colombiana Laura Osma riveste i panni di Bea, ma è già conosciuta tra il pubblico come Elba Coronado della serie tv El Chapo, presente su Netflix.

Al suo fianco un talentuoso Alessandro Piavani nel ruolo di Ludo e Andrea Dodero nei panni di Mahdi.

A ricoprire la figura complessa di Snake è il rapper italiano Salmo, idolo della musica freestyle amato da milioni di ragazze.

Interprete di Lorenzo è Alessandro Tedeschi mentre nel boss del quartiere ritroviamo Alessio Praticò, attore italiano conosciuto anche per aver partecipato insieme a Pierfrancesco Favino nel film drammatico “Il Traditore”, sotto la regia di Marco Bellocchio.

Tutti gli attori qui descritti hanno avuto esperienze diverse in vari contesti cinematografici, ma il loro abbinamento per questa serie tv permette alla storia di funzionare e di appassionare.

Blocco 181: il doppio ruolo di Salmo

Non è la prima volta che in una serie tv capita di veder comparire una figura che ha sempre avuto a che fare con la musica piuttosto che con la recitazione.

Se avete visto “8 Miles” con Eminem come protagonista, allora avrete capito di cosa stiamo parlando.

In Blocco 181 a ricoprire un ruolo importante è il rapper italiano Salmo che non ha avuto subito una bella esperienza durante la sua prima prova di attore.

Secondo quanto spiegato in una recente intervista, è stato proprio lo stesso rapper a definirsi pessimo nell’interpretazione di un personaggio molto distante dalla sua persona.

Una volta vistosi sullo schermo la prima impressione è stata quella di orrore misto a vergogna perché in una serie tv così ben studiata e realizzata, la sua comparsa sembrava l’unica cosa a non funzionare.

Eppure, è proprio questa nuova percezione del proprio essere al di fuori del contesto musicale a dare la spinta per varcare nuovi orizzonti artistici.

Se la musica per Salmo è sempre stata un tentativo per andare oltre i confini tra generi e gli stereotipi, il cinema diventa l’occasione fisica per portare in scena questa continua lotta contro la diversità.

Attraverso il racconto per immagini Salmo vuole mostrare al pubblico una Milano totalmente diversa da quella alla quale si è abituato.

Non si parla di moda, di negozi lussuosi, di aperitivi in centro o pranzi chic né tantomeno di una Chiara Ferragni che si fotografa alla Galleria Umberto I.

Ciò che gli preme di raccontare è una realtà piena di caos dove il potere, la debolezza, i conflitti e la passione si mescolano dando vita ad un’energia e una ricchezza utili ad andare oltre.

A condividere questo pensiero è anche il regista Giovanni Capotondi che vede Blocco 181 non come una serie tv, bensì come una favola nera in cui l’inaspettato dell’animo umano domina su tutto.

I personaggi presenti nella storia non fanno nulla di quello che ci si aspetta ma fanno tutto il possibile per levarsi via da famiglie condannate, costrutti sociali e anche da loro stessi.

Per essere felici ci vuole coraggio, ed è di quello che i tre giovani capiscono di avere bisogno per guadagnare il controllo della propria vita al di fuori di un mondo controllato dalla criminalità.

Quali altre serie tv vedere a maggio 2022

Blocco 181 non è l'unica serie tv in arrivo a maggio 2022.

Come abbiamo visto nell'introduzione all'articolo anche Bang bang baby è una delle più attese del momento.

Ma, a coronare il panorama televisivo ritornano ancora a gran richiesta:

Stranger Things 4: dopo sei mesi dalla battaglia di Starcourt il gruppo di protagonisti si separa per la prima volta, affrontando le difficoltà della vita da liceali mentre un nuovo nemico si sta preparando per attaccare.

One Chicago (parte 2): crossover tra Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med.

L'assistente di volo (parte 2): l'assistente di volo Cassie Bowden collabora con la CIA ma quando un incarico all'estero la porta ad assistere ad un omicidio, rimane involontariamente coinvolta in un intrigo internazionale.

Law and Order -Unità vittime speciale (stagione 23): la squadra investigativa che indaga sugli abusi sessuali e sui crimini di aggressione domestica ritorna ad operare sotto il comando del capitano Olivia Benson.

e l'imperdibile Obi-Wan Kenobi disponibile su Disney+ e Sky Q dal 27 maggio, con il seguito della storia a distanza di dieci anni dagli eventi collegati alla vendetta dei Sith.

Se le prossime settimane dovessere risultare noiose o il tempo non permettesse di muoversi dal divano di casa, grazie al nuovo palinsesto televisivo in stremaing sarà possibile fare una scorpacciata della serie tv che più vi appassiona.

Sebbene tutti questi titoli siano già molto conosciuti ed abbiano fidelizzato un pubblico numeroso, non si deve assolutamente dimenticare di dare una chance alla serie tv Blocco 181 che, sorprendentemente, potrebbe diventare la nuova ciliegina sulla torta.