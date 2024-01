Chi è Bob Sinclar: vita privata e curiosità sul deejay francese

All'anagrafe Christophe le Friant, per tutto il mondo è Bob Sinclair. Dj di fama internazionale, con il brano Love generation ha fatto ballare intere generazioni. Vediamo chi è e quali sono le curiosità sul suo conto.

Chi è Bob Sinclar: tutto sul dj di Love generation

Classe 1969, Bob Sinclar è nato l'10 maggio a Bois-Colombes, comune francese situato nella regione dell'Île-de-France, sotto il segno zodiacale del Toro. Appassionato di musica fin da ragazzino, ha debuttato come dj nel 1987, a soli 18 anni, con il nome di Chris The French Kiss. Qualche anno più tardi, precisamente nel 1990, ha fondato la sua etichetta discografica, la Yellow Productions. In un primo momento ha prodotto una serie di artisti francesi di musica house, poi nel 1998 ha fatto uscire il suo primo album, intitolato Paradise.

Il disco conteneva la canzone Gym tonic, nata in collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk, che gli ha fatto ottenere un grande successo. Nel 2000 Bob ha lanciato un altro album, Champs Elysée, questa volta destinato anche al mercato americano. Il vero e proprio fenomeno Sinclar, però, è esploso nel 2006, quando nel disco Western Dream il singolo Love generation si è imposto in tutto il mondo.

Da questo momento in poi, la carriera del dj francese è lanciatissima, non soltanto in patria ma in tutto il mondo. Da Rock This Party a I believe, passando per World, Hold On e Fare l'amore con la nostra Raffaella Carrà: sono tanti i successi firmati da Bob che hanno fatto e continuano a far ballare intere generazioni. La fama è data anche da alcune pellicole natalizie, come Natale a Miami e Natale a New York, che vantano come colonne sonore proprio alcuni dei suoi brani.

La vita privata di Bob Sinclar: chi è la moglie?

Premiato come miglior dj al mondo al World Music Award, Bob Sinclar ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. E' stato sposato con l'ex modella Ingrid Aleman per ben vent'anni, poi il rapporto è giunto al capolinea a causa di differenze caratteriali insormontabili. La coppia ha avuto due figli: Raphaël, nato nel 2000, e Paloma, venuta alla luce nel 2003. Bob e Ingrid si erano conosciuti in discoteca ed è stata lei a chiedere il divorzio. In un'intervista, ha dichiarato:

Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa. Ho troppa voglia di divertirmi.

Sinclar, dal canto suo, non ha mai nascosto di avere quasi un'ossessione per il suo lavoro. Ha ammesso:

Io non sono uno che va in discoteca, sono un artista appassionato di quello che fa. La musica mi dà l’energia, nient’altro. Quanto agli altri, per me puoi fumare, bere… ma serve conoscere i propri limiti per non fare male a te e ad altri […] Giuro sulla testa dei miei figli, che in tutta la mia vita non mi sono mai sbronzato, né ho mai preso un grammo di droga. Mi scuso, ma ho una vita sana. E così sono un uomo noioso.

Molto attivo su Instagram, Bon condivide soprattutto contenuti che riguardano il lavoro e la sua vita da papà single. Trascorre molto tempo con i figli Paloma e Raphaël e ha un ottimo rapporto con entrambi.