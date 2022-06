Bombshell - La voce dello scandalo è un film del 2019 diretto da Jay Roach e ispirato ad una storia vera: lo scandalo che ha coinvolto la Fox (considerata tra le più importanti reti televisive americane) e avvenuto esattamente un anno prima e con motivazioni analoghe, del caso Weinstein. Ma andiamo nel dettaglio scoprendo qualcosa in più sulla trama, il cast stellare e alcune curiosità sul fatto reale dietro la pellicola.

Bombshell, riassuto della trama

La trama del film si svolge nel 2016, quando durante un dibattito con Donald Trump l'anchorwoman di Fox News, Magyn Kelly incalza quello che appunto è il futuro Presidente degli Stati Uniti sulla questione della misoginia. Un "torchio" mal visto dai telespettatori della rete televisiva per cui lavora e dallo stesso presidente di questa: Roger Ailes.

La Fox infatti, è considerata forte espressione della destra conservatrice americana, chiaramente in netto contrasto con le posizioni femministe della giornalista. E a proposito di femminismo, nello stesso periodo la presentatrice Gretchen Carlson viene licenziata proprio da Ailes

La donna farà causa all'ex capo, accusandolo di molestie sessuali, una mossa che darà il via ad una bufera mediatica e giudiziaria che porterà al licenziamento di Ailes stesso. Alle accuse si uniscono Megyn Kelly e la giovane Kayla Pospisil, che per avanzare di carriera all'interno di Fox News in precedenza aveva accettato le "proposte indecenti" del capo. Il cast con attrici d'accezione

Le tre protagoniste femminili del film, che appaiono anche nella locandina, sono Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, nel film di Barbie insieme a Ryan Gosling. Le tre attrici interpretano nell'ordine Megyn Kelly, Gretchen Carlson e Kayla Pospil. Roger Ailes è invece interpretato da John Lithgow. Con loro anche Malcolm McDowell che presta il volto all'editore Rupert Murdoch.

Completano il cast Allison Janney, Kate McKinnon, Mark Moses, Amy Landecker, Connie Britton, Liv Hewson, Brigette Loundy-Paine, Mark Duplass, Rob Delaney, Stephen Root e Robin Weigert.

Dove vederlo in streaming e alcune curiosità sul film e la storia vera

Il film è disponibile in streaming in italiano (ita) su Prime Video, AppleTv, TimVision e Google Play Film. Su YouTube è disponibile la visione a 3,99 euro e si può trovare anche il trailer del film. Non è invece disponibile su Netflix, dove però si possono trovare tanti altri film con le tre attrici protagoniste.

Ma qual è il significato di Bombshell? Il termine che da il titolo al film arriva dalla lingua inglese ed è utilizzato specialmente in campo giornalistico. Significa infatti letteralmente "notizia esplosiva" e nel caso della pellicola in questione fa riferimento appunto al mondo del lavoro delle tre donne che hanno scoperchiato il vaso di Pandora dello scandalo e ovviamente anche alla "notizia bomba" (così la definiremmo noi in Italia), il caso mediatico che ha coinvolto lo stesso Ailes.

Bombshell, un po' come ha fatto il movimento MeToo con Harvey Wainstein, non teme di "fare nomi e cognomi" per prendere in prestito una frase ormai entrata nel nostro gergo, ricostruendo i fatti in modo documentaristico.