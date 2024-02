Bonolis a Sanremo 2025, ecco cosa c'è di vero: sarà lui a mettere d'accordo tutti in Rai?

Si chiude il sipario sulla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, che è stato un vero successo (almeno in termini di numeri). Ebbene sì perché la finalissima, quella di sabato 10 febbraio 2024, ha battuto qualsiasi record, con picchi di share pari al 74,1% e oltre 14 milioni di spettatori incollati davanti al piccolo schermo. La Rai deve ringraziare Amadeus, al quale vanno i complimenti del pubblico. Il celebre conduttore, infatti, in 5 anni ha rinnovato e modernizzato il Festival della Canzone italiana, rompendo gap generazionali e aprendosi a generi musicali diversi. Ora però vuole prendersi una pausa: lui stesso lo ha confermato nel corso della conferenza stampa tenuta all'indomani della finalissima. Il totonomi è già partito. Chi prenderà il suo posto sul palco del teatro Ariston? Per Sanremo 2025 si fa già il nome di Paolo Bonolis: sarà davvero così? Ecco tutte le indiscrezioni.

Paolo Bonolis a Sanremo 2025? Al via il totonomi

Ad aver battuto la noia è stata Angelina Mango, che si è aggiudicata il primo posto e ora tocca a lei rappresentare l'Italia alla prossima edizione dell’Eurovision. In seconda posizione - non senza polemiche - Geolier, seguono Annalisa, Ghali e Irama. Ultimo posto per Fred De Palma. Adesso non resta che aspettare il prossimo Festival: a chi spetterà l’arduo compito di condurre la kermesse più seguita d’Italia? Assumere le redini del Festival, soprattutto dopo anni di grande successo, non sarà facile. C’è già chi parla di Alessandro Cattelan, ma per il momento restano solo delle voci di corridoio. C'è chi vorrebbe il duo Cortellesi - Pausini e chi sogna di vedere di nuovo Antonella Clerici. Ma non solo...

Ebbene sì, perché c'è chi ha già fatto il nome di Paolo Bonolis: dopo Amadeus, sarà davvero lui il conduttore del Festival di Sanremo? C'è chi ci spera, conquistato dal carisma, dalla simpatia, dall'allegria e dall'ironia che appartengono al celebre presentatore romano. Dall'altro lato però, c'è anche chi nutre qualche dubbio... Bonolis ora ha un contratto con Mediaset: per condurre il Festival della Canzone italiana, che nel 2025 arriva alla settantacinquesima edizione, deve quindi tornare tra le fila della Rai?

Chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo 2025?

A poche ore dalla fine di Sanremo 2024 impazzano le ipotesi sul futuro del Festival. Amadeus è intenzionato a fermarsi e concentrare le sue energie su avventure diverse, almeno per il momento.

Tra i vari nomi trapelati spunta persino quello di un grande ex, oggi uno dei gioielli di Canale 5: Paolo Bonolis. Si fanno i nomi di Cattelan, Pausini, Cortellesi, De Martino, Conti e persino Milly Carlucci. Eppure tra i più accreditati si fa largo proprio il nome di Bonolis, che aveva già guidato la kermesse, nel 2005 e nel 2009. All'indomani della finalissima di Sanremo 2024, è proprio il nome di Paolo Bonolis a farsi strada più di altri. Sembra il più quotato, forse quello in grado di mettere d'accordo tutti i piani alti della Rai. Per fare pronostici, però, è ancora troppo presto... Insomma, per il momento non possiamo fare altro che restare in attesa di scoprire chi prenderà l’eredità del grande Ama.

Perché Amadeus non farà più Sanremo?

Dal 2020 al 2024 Amadeus è stato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, macinando record di ascolti.

Tuttavia, sembra chiudersi un capitolo dopo cinque edizioni consecutive al timone della kermesse. L'ad di Rai, Roberto Sergio, sembrava nutrire ancora qualche speranza e così, al termine della settantaquattresima edizione del Festival, ha commentato:

Ne riparliamo tra 15-20 giorni. Adesso lasciamo decantare la cosa.

Amadeus si è detto lusingato, ma resta fermo sulla sua posizione e sottolinea: