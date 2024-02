Boomdabash, chi sono e perché si chiamano così: le curiosità sul gruppo salentino

I Boomdabash sono un gruppo salentino, considerato tra i più importanti della musica reggae locale e nazionale. Tuttavia, raggiungono il successo solo nel 2018 con il brano "Non ti dico no" in collaborazione con Loredana Bertè.

Scopriamo chi sono i Boomdabash analizzando la loro carriera e qualche curiosità su come abbiano raggiunto la vetta delle classifiche musicali.

Chi sono i Boomdabash: biografia e carriera del noto trio salentino

I Boomdabash sono un gruppo salentino originario di Lecce e Brindisi. Si sono distinti fin da subito nella scena musicale per una ricerca sonora della melodia, accompagnata con facilità da elementi:

• soul

• hip hop

• drum and bass

I componenti della band sono 4, ma 2 membri sono posizionati al medesimo strumento, cioè il campionatore. Per questo motivo sono da tutti considerati come un'unica persona. Ecco chi sono:

1. Angelo Rogoli, in arte Biggie Bash, è la prima voce del gruppo 2. Paolo Pagano, in arte Payà, è la seconda voce 3. Angelo Cisternino, in arte Blazon, si colloca invece al campionatore 4. Fabio Clemente, in arte Mr. Ketra, anch'esso al campionatore La loro unione è avvenuta nel 2002 a Mesagne. Da questa coesione i Boomdabash pubblicano nel 2008 il primo disco, "Uno", distribuito da Elianto Edizioni.

Nonostante un successo non clamoroso, i Boomdabash sono riusciti ad esibirsi nei festival reggae più importanti del mondo.

Nel 2012 pubblicano la canzone "Danger" e decidono di avviare una breve tournée negli Stati Uniti, ottenendo un discreto successo. Nel 2013 i Boomdabash pubblicano un altro album, "Superheroes", contenente alcune collaborazioni di successo con artisti come i Sud Sound System e Clementino.

L'anno di svolta è stato però il 2015, che ha visto la pubblicazione dell'album "Radio Revolution", raggiungendo finalmente le prime posizioni sulle piattaforme digitali. Il successo ottenuto fa avvicinare i Boomdabash all'industria mainstream, in cui si sono imposti con forza dal 2018.

Ecco alcuni dei brani che hanno ottenuto più successo:

• Barracuda, con Jake La Furia e Fabri Fibra

• Non ti dico no con Loredana Bertè

• Mambo Salentino con Alessandra Amoroso, che si è aggiudicato il "titolo" di tormentone dell'anno, replicando poi il successo con Karaoke

Il legame tra i Boomdabash e Sanremo

I Boomdabash hanno partecipato solo una volta come concorrenti in gara a Sanremo. Si tratta dell'anno 2019, quando hanno preso parte al Festival con la canzone "Per un milione".

Nonostante si sia classificata solo 11esima, la canzone è diventata una vera e propria hit, siglando ulteriormente il successo del trio salentino.

In occasione della 74° edizione del Festival della Canzone italiana, i Boomdabash accompagneranno Alessandra Amoroso, uno dei big in gara, durante la 4° serata, dedicata ai duetti.

La scelta intrapresa da Alessandra Amoroso e Boomdabash è quella di portare sul palco un medley, probabilmente con le hit estive che li hanno visti scalare le classifiche e vincere molteplici premi.

Perché i Boomdabash si chiamano così?

I Boomdabash, trio salentino che nasce nel 2002 come sound system, hanno un nome d'arte molto particolare, ma il significato è più semplice del previsto.

Infatti, dividendo le parole "Boom" "da" e "bash", si riesce ad identificare la frase, tradotta dall'inglese, "Esplodi il colpo".

Quanti dischi hanno prodotto i Boomdabash?

Il trio salentino dei Boomdabash può dotare di un'ampia discografia. Infatti, sono considerati una delle band più apprezzate e acclamate della scena contemporanea italiana, con: