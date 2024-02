Che vuol dire Boppone: il significato inaspettato del termine usato sui social per Sanremo

Se state seguendo il Festival di Sanremo e vi tenete aggiornati con i social, sicuramente vi sarà capitato di leggere tra i vari post, in particolare quelli di X, la parola "boppone". Il termine è usato dai giovani per commentare le varie esibizioni, ma anche dagli stessi artisti in gara. Ma qual è il significato di "boppone"?

Cosa vuol dire "boppone"? Il significato del termine

"Boppone" è un vero e proprio inglesismo, che nasce dall'adattamento alla lingua italiana del termine inglese "bop", e significa sostanzialmente “bella canzone". "Bop" viene utilizzato in campo musicale per dire che una canzone ci piace, ci cattura l’attenzione, è particolarmente interessante o molto coinvolgente.

"Bop" deriva a sua volta da be-bop, termine che designa uno stile del jazz nato a New York negli anni quaranta, che si distingue per i tempi veloci e le armonie innovative. Si tratta di un’onomatopea che rimanda al suono bop, un suono travolgente, che ci comunica qualcosa di nuovo.

Il boom sui social

Il primo ad aver adottato il termine è stato un certo Michele su X, che ha commentato la performance di Mahmood scrivendo: "Mahmood ha tirato fuori un boppone di dimensioni clamorose, ma come fa ogni anno a non sbagliare mai canzone". è seguito il post dell'account Elebi che ha espresso il suo entusiasmo per l'esibizione di Loredana Berté scrivendo:

Posso confermare che il Festival è donna, e per me dovrebbe vincere Loredana, che si è messa in gioco e ci ha portato un bel boppone.

La parola è stata però usata anche da un'artista in gara: Emma Marrone. La cantante ha postato il link della sua prova al festival aggiungendo:

Sto boppone per voi.

Un termine non così nuovo

La parola bop viene spesso utilizzata all'estero in occasione di manifestazioni canore, soprattutto dai più giovani. Ad esempio è comparsa spesso sui social per commentare la scorsa edizione dell'Eurovision Song Contest.

Alcuni commenti di utenti stranieri ne sono un esempio:*Norway is an absolute bop and she’s got an incredible voice! Che significa "la Norvegia è un vero bop è ha una voce incredibile!", oppure "Moldova is definitely one of my faves this year omg this is such a bop I love it." che significa "La Moldavia è sicuramente uno dei miei preferiti di quest'anno, è davvero un bop, lo amo.".