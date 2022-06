Non solo Johnny Depp e Amber Heard, a finire in tribunale è ancora una volta un ex-coppia di famosissimi attori hollywoodiani. Tutti i dettagli.

Brad Pitt ha fatto causa all'ex moglie Angelina Jolie, a rivelarlo sono state alcune fonti della BBC. Oggetto del contenzioso? Un vigneto francese di cui l'attore si sarebbe trovato a condividere la proprietà con un ricchissimo sconosciuto. Ma entriamo più nel dettaglio di questa vicenda.

Effetto Depp-Heard? Anche Brad Pitt fa causa all'ex moglie Angelina Jolie

Verrebbe davvero da chiamarlo "Effetto Depp-Heard". Dopo la vittoria di Johnny Depp nella causa intentata contro Amber Heard per diffamazione il tribunale diventa terreno di scontro per un'altra coppia famosissima nell'ambiente hollywoodiano.

Lo avrete già intuito, stiamo parlando di Brad Pitt e Angelina Jolie, un rapporto nato con tutti i presupposti per essere ricordato come uno dei più romantici nella storia del cinema, naufragato poi, qualche anno dopo il matrimonio in pompa magna, in un divorzio milionario condito da immancabili accuse reciproche.

Un grande classico insomma. Ma a proposito di "terreno di scontro", sarebbe proprio questo il fulcro della causa intentata dall'attore contro la bella ed enigmatica Angelina. Uno dei tanti investimenti della coppia.

Gli antefatti della vicenda

Era il 2008, Brad Pitt e Angelina Jolie si frequentavano già da un paio d'anni dopo che il primo aveva divorziato da Jennifer Aniston e in quel periodo insieme, avevano acquistato un vigneto francese di Chateau Miraval SA a sud della Francia, dove si sarebbero poi sposati più tardi, nel 2014. Un acquisto del valore molto alto, per la precisione 25milioni di euro, di cui i due coniugi, ormai ex, si erano divisi le quote a metà.

Arriviamo al 2019, quando la coppia divorzia ufficialmente e la Jolie decide di vendere la propria quota del vigneto ad un produttore di alcolici di Lussemburgo, controllato a sua volta da un oligarca russo che di nome pare faccia Yuri Shefler. Una decisione presa, secondo i documenti presentati dall'accusa e diffusi in seguito dalla BBC, all'insaputa di Pitt.

Le motivazioni di Pitt e quelle della Jolie

La decisione presa da Angelina Jolie, avrebbe costretto Brad Pitt a diventare socio di una persona a lui sconosciuta, che a suo dire lo avrebbe intralciato negli affari. Causa diretta non è certamente la Jolie e questo i legali dell'attore lo sottolineano, per poi rimarcare sul fatto che per non contribuendo alla situazione, ne ha sicuramente innescato il meccanismo.

La Jolie infatti, secondo quanto denunciato da Pitt, sapeva che tale Shefler avrebbe cercato di controllare l'attività vinicola su cui l'attore aveva tanto investito nel corso degli anni. Sempre secondo l'accusa inoltre, l'oligarca russo avrebbe intrecciato associazioni professionali giudicate come "dubbie", rischiando di mettere a repentaglio la reputazione di Pitt e il suo marchio. Ma tutto questo è ancora da dimostrare.

Dal canto suo comunque, Angelina Jolie si difende dichiarando che già nel 2021 avrebbe informato l'ex marito della sua decisione, sottolineando anche quanto arrivare a prenderla sia stato molto doloroso per lei.

