Giaele De Donà è una delle protagoniste indiscusse dell’edizione del Grande Fratello VIP attualmente in corso. La giovanissima concorrente è sposata con Bradford Beck, nome noto nel mondo dell’imprenditoria americana.

Nel nostro Paese, probabilmente, il nome di Bradford Beck non è conosciuto come lo è in America. Eppure, la vita dell’imprenditore ha destato molto interesse anche in Italia, proprio per il suo matrimonio con la De Donà.

Cerchiamo di scoprire insieme qualche informazione in più sull’imprenditore.

Chi è Bradford Beck e di cosa si occupa

Tutti i fan del Grande Fratello VIP e di Giaele De Donà lo sapranno già: cercare di scoprire chi è Bradford Beck non è un’impresa semplice.

Le informazioni sull’imprenditore statunitense non sono infatti moltissime. Non abbiamo neppure notizie ufficiali sulla sua esatta data di nascita. Di Bradford si sa però che è nato nel 1977: ha dunque 45 anni.

È quindi possibile dedurre che si tratti di una persona molto riservata, che non ama mescolarsi con il mondo dello showbiz.

L’imprenditore si è laureato (non se ne conosce però la data) in ingegneria aerospaziale. L’uomo, ad oggi, vive negli Stati Uniti. Nonostante il matrimonio con la De Donà, Beck è rimasto in California per motivi di lavoro.

Il mestiere di Bradford è infatti quello di CEO. L’uomo amministra la United Aeronautical, nota società fondata nel 1954 per fornire supportato tutti i rami delle forze armate statunitensi, che oggi progetta e costruisce materiali aeronautici. Si occupa, inoltre, di produrre e revisionare prodotti destinati agli aeromobili.

L’azienda si occupa infatti anche del restauro di alcuni tra i più noti pezzi da museo. Rimette, cioè, a nuovo vari aeromobili che vengono poi esposti nei musei dedicati all’aeronautica sparsi per il globo.

La società opera a livello nazionale ed internazionale: tra i Paesi che collaborano con la United Aeronautical si conta anche l’Italia.

Il patrimonio dell’imprenditore

Data la riservatezza mostrata dal marito di Giaele De Donà, non stupisce il fatto che le cifre che Bradford Beck guadagna ogni anno non siano ufficialmente note.

In giro per il web, innanzitutto, non è possibile reperire informazioni ufficiali in merito ai ricavi annui della United Aeronautical.

Tuttavia, data la portata mondiale dell’azienda e considerato il ruolo di CEO di Beck, è ovvio che stiamo parlando di un patrimonio da capogiro.

Chiaramente, non stiamo parlando di Joseph Bae, che è stato premiato come il più ricco CEO degli Stati Uniti, con uno stipendio annuo di 559,6 milioni di dollari.

Tuttavia, un CEO di un’azienda di portata mondiale può sicuramente vantare un patrimonio ingente.

Lo dimostra anche il fatto che l’imprenditore non sembra per nulla contento della visibilità che la partecipazione al Grande Fratello VIP 7 da parte della moglie ha comportato sulla sua figura.

Bradford Beck ha anche rilasciato un comunicato ufficiale in cui si dissocia dalla scelta della moglie, affermando di voler mantenere un certo riserbo.

Giaele Da Donà e Bradford Beck: alcuni scabrosi dettagli emergono al Grande Fratello VIP

Nonostante il suo riservo, Bradford Beck ha comunque dovuto fare i conti con le dichiarazioni che la moglie Giaele De Donà ha rilasciato al GF VIP 7.

L’influencer ed ex partecipate del reality Ti spedisco in convento ha affermato che la relazione con Beck è una relazione aperta.

Stando a quanto dichiarato dalla De Donà ai microfoni del GF VIP, i due si frequenterebbero solamente sei mesi l’anno. L’altra metà dell’anno, invece, la vivrebbero totalmente separati, conducendo delle vite indipendenti e frequentando altre persone.

Insomma, entrambi sarebbero contro il convenzionale matrimonio monogamo.

Altro dettaglio che ha interessato il pubblico riguarda la differenza d’età tra marito e moglie. Come già detto, Brad (così lo chiama affettuosamente Giaele) ha 45 anni, la De Donà ne ha invece 23 anni.

Li separano dunque più di vent’anni di differenza.

GF VIP 7: Giaele De Donà la causa del divorzio? Parla la moglie di Beck

Ai microfoni del Grande Fratello Vip, comunque, Giaele De Donà ha descritto una relazione abbastanza felice con Bradford Beck.

In realtà, però, il matrimonio della coppia sembra nascondere delle ombre che i due avrebbero cercato di non rendere note.

Ci ha però pensato l’ex moglie di Beck, la modella brasiliana Hethielly Godoi, a rilasciare alcune dichiarazioni che hanno messo in luce dettagli non menzionati da Giaele.

La Godoi avrebbe infatti firmato il divorzio con Beck nel 2020 proprio a causa di Giaele. Secondo le dichiarazioni della donna alla rivista Nuovo, Brad la tradiva con la De Donà da due anni prima del divorzio.

Tra l’altro, secondo Hethielly Godoi, Beck avrebbe sposato Giaele solamente perché il settore dell’aeronautica, in cui l’ex marito lavora, è molto legato alle tradizioni.

La De Donà sarebbe quindi subentrata come moglie per una questione di immagine.

Emergeranno nuovi particolari sull’ambigua relazione da Bradford Beck e Giaele De Donà? Dovremo attenere le nuove puntate del Grande Fratello Vip per scoprirlo.

