Chi è Bresh: carriera e vita privata del cantante genovese che ha conquistato l'Italia

Le note delle sue canzoni riecheggiano nei palazzetti ma anche all'interno di uno stadio italiano a lui molto caro: parliamo di Bresh, nome molto noto nel panorama musicale italiano.

Le sue hit sono ormai un successo affermato: ecco chi è, dalla carriera alla vita privata.

Bresh: chi è il cantante che ha conquistato l'Italia

Il suo vero nome è Andrea Brasi, anche se tutti lo conoscono come Bresh: nato il 28 luglio del 1996 a Bogliasco, la sua passione per la musica si manifesta nei primi anni di età.

La vera e propria illuminazione arriverà però solo al termine del concerto di Fabri Fibra a Genova nel 2010: dopo la serata, Bresh capisce infatti di voler perseguire la carriera di cantautore, iniziando a scrivere i testi delle sue canzoni.

Il suo debutto musicale avviene nel 2012 quando, assieme a G Pillola, pubblica il mixtape Cambiamenti: a partire da quel momento, la sua carriera spiccherà il volo.

La carriera di Bresh: dai singoli alle collaborazioni

Dopo aver rivelato tutte le curiosità su Salmo, non resta che svelare alcuni dettagli sulla carriera di Bresh che, per dare una svolta alla sua carriera, si trasferisce a Milano nel 2016.

Questi sono gli anni in cui il cantante pubblica i suoi primi singoli, come Baghera, Gaston e Prestigio e, dopo un periodo di pausa, ritorna nel 2019 con Pesche e Vino, brano presente nell'Ep di Vaz Tè assieme a Gianni Bismark e Sick Luke.

Nel 2020 esce il suo primo album, Che io mi aiuti, certificato oro dopo poco tempo dalla sua pubblicazione, a cui segue nel 2022 il suo secondo album, Oro blu che, in una sola settimana, debutta al primo posto nella classifica Fimi.

Con il brano Parafulmini, la sua voce spicca al fianco di Fabri Fibra ed Ernia, mentre assieme ai Pinguini Tattici Nucleari registra il brano Nightmares.

Il vero e proprio successo arriva però con il brano con cui ha unito due delle sue più grandi passioni: la musica e il Genoa.

"Guasto d'amore": il singolo di Bresh che sancisce l'amore con il Genoa

Nonostante la sua carriera sia iniziata con altri brani, molti lo hanno conosciuto grazie a "Guasto d'amore", pezzo molto amato in tutta Italia e particolarmente a Genova.

Il suo è un vero e proprio amore per la città e in particolar modo per una delle sue due bandiere calcistiche, il Genoa, di cui Bresh è fortemente sostenitore.

Le note della sua canzone riecheggiano così all'interno dello stadio e della città, luoghi in cui è stato girato il videoclip della canzone, raccogliendo tutti i cittadini e i tifosi della squadra.

Oltre alla musica e al calcio, c'è però ancora spazio nel cuore del cantante genovese.

La vita sentimentale di Bresh: chi è la nota fidanzata

Al sostegno da parte della sua regione del cuore e degli ascoltatori di musica rap, si aggiunge il supporto di una persona molto importante per il cantante.

Il cuore di Bresh batte infatti per una ragazza per niente sconosciuta nel mondo dei social: parliamo di Elisa Maino, tiktoker dal patrimonio notevole grazie ai contenuti postati sui suoi canali.

Dall'estate 2023 sembra che i due facciano coppia fissa, apparendo per la prima volta insieme durante una vacanza a Portofino: il loro amore sembra procedere a gonfie vele, anche grazie alla decisione di entrambi di mantenere riservatezza evitando di pubblicare contenuti social di coppia.

