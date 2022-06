Britney Spears si è sposata per la terza volta. L'ex pop star avrebbe detto "Sì" a Sam Asghari nella sua lussuosa villa da 7,4 milioni di dollari a Los Angeles. Una cerimonia che avrebbe assunto le sfumature di una soap opera dal momento che secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata interrotta dal primo marito di lei, che avrebbe fatto irruzione con lo scopo di impedire il matrimonio. Ma andiamo con ordine: chi è il neo sposo? Conosciamolo meglio in questo articolo.

Chi è Sam Asghari, tutto sul secondo marito di Britney Spears

Classe 1994, Sam Asghari è molto più giovane di Britney Spears che ne avrebbe infatti 13 in più, è infatti nata nel 1981. Ma la differenza d'età, per la coppia, non sembra essere stata mai un problema.

Sam è originario dell'Iran e per la precisione è nato a Teheran, è arrivato negli Stati Uniti insieme alla propria famiglia, quando era ancora un bambino e nella terra a stelle e strisce ha intrapreso il suo percorso scolastico che come molti studenti, ha portato avanti insieme al football.

Davanti alla possibilità di proseguire gli studi si è iscritto a Giurisprudenza, ma la passione per lo sport ben presto lo ha spinto a cambiare strada per specializzarsi in personal training. Nel curriculum di Sam Asghari c'è anche qualche esperienza televisiva. L'uomo infatti è apparso con piccoli ruoli in serie tv molto apprezzate dal pubblico: "NCIS", "The Family Business" e "Can You Keep a Secret?".

Dal fidanzamento con Britney Spears al matrimonio

Sam Asghari e Britney Spears fanno coppia fissa dal 2016. Lui, come ha raccontato più volte l'interprete di "Oops!...I did it again" le è stato accanto nel periodo più difficile della sua vita, quando lei e il suo patrimonio erano ancora sotto il controllo paterno.

Il personal trainer c'era anche quando nel 2021 la Spears è riuscita a far revocare la tutela legale di Jamie Spears, impostale ormai da 13 anni e nello stesso anno le ha chiesto di sposarlo con un bellissimo anello di diamanti dal valore di 70mila dollari.

Nel 2022 Sam e Britney hanno anche provato a mettere su famiglia, ma purtroppo a maggio dello stesso anno lei ha perso il bambino. Sarebbe stato il primo figlio della coppia, ma il terzo per la Spears, che ha avuto due figli dal suo primo matrimonio con Kevin Federline.

La cerimonia interrotta dal secondo marito di lei

Come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo quello con Sam Asghari sarebbe il terzo matrimonio per Britney Spears, che si è sposata la prima volta, nel 2004, con l'amico d'infanzia Jason Alexander. Il loro matrimonio celebrato a Las Vegas sarebbe durato appena 50 ore, secondo un comunicato infatti "la Spears in quel momento non era in grado di intendere e volere".

La seconda volta dal 2004 al 2007 è stata con Kevin Federline da cui ha appunto avuto i suoi primi due figli. Anni davvero bui per la Spears, che si è anche vista privare della custodia dei propri bambini.

Ma sorprendentemente, è stato proprio il suo primo marito uno dei protagonisti indiscussi del terzo matrimonio della Spears. Jason Alexander avrebbe fatto letteralmente irruzione durante la cerimonia riprendendo tutto con una diretta su Instagram, definendo il matrimonio tra l'ex moglie e Asghari "osceno" e riferendosi alla Spears come "la sua unica moglie", prima di essere buttato fuori dalla sicurezza.