Il gladiatore più amato di sempre ha fatto breccia nel cuore di Britney Theriot, la donna da anni al suo fianco.

La loro è una lunga storia d'amore: scopriamo chi è la compagna di Russell Crowe e come si sono conosciuti.

Russell Crowe: chi è la compagna dell'attore

"Al mio segnale scatenate l'inferno": questa una delle frasi che ha segnato la storia del cinema internazionale, pronunciata da uno degli attori più amati di sempre.

Ma Russell Crowe non ha solo una carriera nel mondo del cinema, ma anche nel panorama musicale, come dimostrano i concerti dei The Gentleman Barbers, band di cui fa parte.

Nelle tappe più importanti, Russell Crowe può contare sull'affetto della sua compagna, sempre al suo fianco: scopriamo chi è Britney Theriot.

Chi è Britney Theriot, la donna che ha conquistato Russell Crowe

Nata a New Orleans 34 anni fa, Britney Theriot è la donna che è riuscita a fare breccia nel cuore di Russell Crowe, accompagnandolo nelle tappe dei concerti e ai più importanti festival del cinema.

Dopo aver intrapreso gli studi in ingegneria, Britney entra a far parte del mondo del cinema, recitando nel 2012 al fianco di Catherine Zeta Jones e lo stesso Russell Crowe nel film Broken City.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo si ferma però dopo questa esperienza, data la volontà di perseguire un'altra strada: Britney è infatti un'agente immobiliare, molto amata dai suoi clienti.

Le tappe dell'amore tra Britney Theriot e Russell Crowe

La prima apparizione ufficiale in pubblico della coppia avviene proprio in Italia, durante il Festival del cinema di Roma nel 2022.

Voci però ritengono che il loro amore sia iniziato molti anni prima, volendolo però celare all'attenzione dei paparazzi e dei media.

Il loro primo incontro, infatti, è avvenuto durante le riprese di Broken City, avvenute subito dopo la separazione dell'attore dalla moglie Danielle Spencer, sposata nel 2066 e da cui ha divorziato nel 2018.

Prima dell'apparizione al festival del cinema di Roma, Britney e Russell erano stati paparazzati durante una gita in bicicletta, facendo circolare le voci di un loro presunto avvicinamento.

Una conferma era giunta durante un post pubblicato da Russell Crowe al Colosseo, in cui tra i membri della sua famiglia era comparsa la stessa Britney.

Nel profilo Instagram di Russell Crowe sono assenti fotografie che li ritraggono insieme, anche se molti continuano a notare la presenza di Britney nei momenti più importanti di cinema e musica dell'attore hollywoodiano.

