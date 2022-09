Il comico Bruno Arena, diventato famoso grazie al duo Fichi D'India, è morto. Da tempo era lontano dalle scene per via di un aneurisma che lo aveva comrpomesso notevolmente.

La notizia è stata data sui social network dal figlio Gianluca e dal suo amico di lunga data Paolo Belli.

Bruno Arena è morto, chi era il comito: vita e carriera

Morto a 65 anni dopo una lunga malattia, Bruno Arena lascerà un grande vuoto nel mondo dello spettacolo, al quale ha contribuito con indimenticabili sketch. Il duo dei Fichi d'India aveva raggiunto la notorietà grazie al programma Zelig, poi la malattia causata da un aneurisma nel 2013; da quel momento la sua vita era cambiata.

La morte è stata annunciata dal filgio Gianluca sui social network con questo toccante messaggio:

“Non ero pronto... ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà... lasci un vuoto immenso.”

Nato e cresciuto a Milano, Bruno Arena ha lavorato come insegnante di educazione fisica e animatore turistico, solo in seguito era riuscito a realizzare il suo sogno: il teatro. L'incontro con Max Cavallari, compagno del duo dei Fichi d'India, avvenne nel 1988 e gli cambiò la vita. Amici inseparabili e colleghi affiatati, i due hanno dapprima intrapreso la carriera da comici in Radio DeeJay, poi all’Aquafan di Riccione e nel 1999 a Zelig, palco che li ha resi famosi in tutta Italia. Diversi gli spettacoli a teatro e i film a cui hanno partecipato, da “Uno, due tre... Stella!” a “Lucignolo” e “Amore a prima vista”, quest'ultimo diretto da Vincenzo Salemme.

Dalla malattia alla morte, le cause del decesso

La vita di Bruno Arena è stata segnata due eventi che ne hanno seriamente compromesso la salute. All'inizio degli anni ‘80 ebbe un incidente stradale in seguito al quale fu costretto a subire diversi interventi chirurgici. Invece nel 2013, durante la registrazione di una punatata di Zelig, fu colpito da un aneurisma. Da quel momento Bruno è stato lontano dai riflettori, senza perdere però l’affetto del pubblico e dei colleghi.