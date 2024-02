Chi è Bruno Cerella, il cestista italiano a cui è stato attribuito un flirt con Belen

Chi è Bruno Cerella? Alcuni rumors gli attribuiscono un flirt con Belen Rodriguez ma al momento la notizia non è stata né confermata né smentita da parte di entrambi. Ripercorriamo la sua carriera e scopriamo qualche dettaglio noto della sua vita privata.

Chi è Bruno Cerella: età, nazionalità, carriera trofei

Bruno Cerella è nato in Argentina, a Bahia Blanca, sotto il segno del Leone, il 30 luglio 1986. Attualmente ha 37 anni. Da giovanissimo, per la precisione quando aveva 17 anni, si è trasferito in Italia dove ha iniziato una carriera nelle leghe maggiori di pallacanestro.

Il suo esordio è avvenuto nel GS Basket Massafra, nel 2004, quando il club militava in serie C2. Successivamente ha avuto altre esperienze nella Pallacanestro Senise, nella Pallacanestro Salerno e nel Potenza.

Nel 2008 ha esordito in serie A con il Teramo Basket, squadra in cui ha militato fino al 2012 (fatta eccezione per un prestito nella stagione 2010-2011 al Casalpusterlengo).

Dopo 4 anni a Teramo ha disputato una stagione nella Pallacanestro Varese e dal 2013 al 2018 ha vestito la prestigiosa casacca dell'Olimpia Milano.

Dal 2018 al 2022 ha giocato tra le fila del Reyer Venezia ed oggi, infine, veste la casacca del Basket Blu Treviglio, società che milita in serie A2.

Bruno Cerella ha ottenuto anche la cittadinanza italiana e infatti dal 2008 al 2009 ha giocato nella nazionale di basket collezionando solo 15 presenze.

Il suo palmarès è ricco di trofei. Cerella vanta 3 campionati italiani: 2 con l'Olimpia Milano e uno con il Reyes Venezia. Inoltre nella sua bacheca trofei figurano anche 3 Coppe Italia: con l'Olimpia Milano e uno con il Reyes Venezia; 1 Supercoppa italiana con l'Olimpia Milano e 1 Fiba Europe Cup con il Reyes Venezia.

Il presunto flirt con Belen Rodriguez

Bruno Cerella non è noto solo per il suo talento sportivo, ma anche per avuto relazioni con persone note come: Emilie Naf Naf, ex moglie del celebre calciatore Jeremy Menez ed Eleonora Boi, giornalista sportiva oggi legata con il cestista Danilo Gallinari.

Il primo flirt con Belen Rodriguez gli è stato attribuito nel 2018, quando la showgirl aveva concluso la sua relazione con il motociclista Andrea Iannone. Di recente, però, alcuni utenti social molto attenti hanno notato alcuni dettagli che fanno pensare ad un presunto ritorno di fiamma tra Cerella e Belen.

Le segnalazioni sono state riportate dall'esperta di gossip Deianira Marzano che ha condiviso sui propri profili social le varie segnalazioni:

Belen oggi ha mostrato queste scarpe impugnate da mano maschile e dietro nella scarpiera puoi vedere che è pieno zeppo di scarpe da ginnastica. La mano dovrebbe essere di questo Bruno perché in altre sue foto è apparso con lo stesso bracciale.

O anche:

Deia, Belen è a casa sua. Guarda il reel appena messo da lei. E’ un quadro…appeso alle pareti di casa di questo Bruno.

Queste ovviamente sono solo supposizioni dei fan della showgirl argentina e del cestista. Tali fonti non possono essere considerate ancora attendibile finché uno dei due diretti interessati non decida di confermare o smentire il presunto flirt.

