Da dicembre arriva a Milano la Bubble World Experience, un’immersione in un mondo magico e suggestivo, pieno di bolle, da non perdere sia per grandi e piccoli.

Costantemente immersi in una vita frenetica e piena di responsabilità, è necessario forse ogni tanto staccare la spina e concedersi di ritornare bambini per qualche ora. Da dicembre ciò sarà possibile a Milano, grazie al Bubble World.

Bubble World è una creazione composta da 12 e più diversi spazi, basati sull’immaginazione, sulle dimensioni, sulla materia, dove è possibile immedesimarsi in un mondo fanciullesco.

Cosa prevede l’esperienza del Bubble World Experience?

L’esperienza consiste in degli ambienti interattivi, dove è possibile dare sfogo all’immaginazione e alla propria dimensione creativa, all’insegna del divertimento. È un ambiente ideale per grandi e piccini, famiglie ed amici, dove sarà possibile visitare le varie stanze, guardare video, giocare in un mondo fantastico che si distacca dalla vita tradizionale.

Sarà possibile prender parte a momenti unici come bolle di sapone, schiuma, laser, voli in mongolfiera… può essere definito come un viaggio immaginario, un pomeriggio alla scoperta di un nuovo mondo, un ritorno all’infanzia!

Sarà possibile addirittura sperimentare la realtà virtuale, tramite un’esperienza di virtual reality che consentirà agli spettatori di “calarsi nella parte” in maniera piuttosto verosimile. Il progetto sembra l’idea perfetta per creare un momento per la famiglia che possa divertire i più piccoli, ma rilassare anche i genitori, quotidianamente immersi dentro lo stress della routine.

Quando aprirà e quanto dura la mostra

La mostra aprirà ufficialmente a dicembre, non è ancora stata segnalata la data precisa. Sarà aperta ogni giorno, con orari differenti consultabili sul sito Fever, in particolare giovedì e sabato la mostra rimarrà aperta fino alle 23:00, ma sarà possibile anche visitarla durante la domenica, così da poter accogliere anche i più impegnati.

L’esperienza ha una durata di 90 minuti circa, e come location è stato scelto il Lampo Scalo Farini, in Via Valtellina. I biglietti inoltre sono già disponibili su Fever.

Quanto costa? Prezzi e promozioni speciali di Bubble World

Per quanto riguarda il costo di Bubble World, vi sono diversi biglietti a seconda di età, giorno e categoria.

Si parte da un ridotto di 9.90 euro per i bambini, e di 13.90 euro per gli adulti. Vi sono anche promozioni per over 65, studenti, o persone con disabilità. Inoltre sarà possibile usufruire anche di un pass famiglia, per un minimo di due bambini a famiglia, o di un pass di gruppo per un minimo di 8 persone.

Un ulteriore opportunità sarà quella di scegliere un biglietto VIP, il quale consentirà ai visitatori di usufruire della VR, di un poster e soprattutto di poter saltare la fila. Sarà disponibile anche un posteggio in loco, e sarà possibile l’accesso anche alle persone in sedia a rotelle, o con passeggini. Infine, i minorenni dovranno essere accompagnati da un adulto.

