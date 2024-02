Chi è Bugo: vita privata e curiosità sul cantante di Sincero

Anche se vanta una carriera musicale discreta, Bugo è diventato famoso soprattutto per l'esibizione "interrotta" da Morgan al Festival di Sanremo 2020. Vediamo chi è, ripercorrendo la sua biografia e la vita privata.

Bugo: chi è il cantante di Sincero che ha litigato con Morgan

Classe 1973, Cristian Bugatti in arte Bugo è nato il 2 agosto a Rho, in provincia di Milano, sotto il segno zodiacale del Leone. Cresciuto a Cerano, nel novarese, si è avvicinato alla musica da ragazzino, iniziando a suonare la batteria. E' stato costretto ad abbandonare questa sua passione per fare il servizio militare.

Gli anni della leva, però, gli sono serviti peri imparare a suonare un altro strumento musicale: la chitarra. E' in questo periodo, inoltre, che ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Appesa la mimetica al chiodo, Bugo si è buttato anima e corpo nella musica. Nel 1994 ha fondato un gruppo che si ispirava al punk, i Quaxo, in cui cantava e suonava la chitarra elettrica. Dopo due anni, la band si è sciolta e Cristian ha dato inizio alla sua carriera da solista.

Nel 1999 ha pubblicato il suo primo singolo, Questione d'eternità, seguito sul finire del 2000 dal disco La prima gratta. E' stato il secondo album, però, ad ottenere un discreto successo: Sentimento westernato. Grazie a questo lavoro, il cantante è stato notato dalla Universal e ha pubblicato Dal lofai al cisei,

Successivamente Bugo ha lanciato altri dischi più o meno apprezzati, come Golia & Melchiorre, C'è crisi, Nuovi rimedi per la miopia e Nessuna scala da salire. Il successo vero e proprio, però, l'ha raggiunto grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 in coppia con Morgan. I due portavano in gara la canzone Sincero, ma durante l'esibizione Marco Castoldi ha improvvisato un testo diverso per scagliarsi contro il collega. La gag si è conclusa con l'abbandono del palco da parte di Bugatti e la squalifica dalla gara. Lo scontro, neanche a dirlo, è finito in tribunale.

Che fine ha fatto Bugo?

Dopo il caos a Sanremo 2020, Bugo è tornato al Festival l'anno seguente, con il brano E invece sì. La canzone, pur classificandosi agli ultimi posti, ha ottenuto un grande successo. Poco dopo la kermesse è diventato concorrente di Pechino Express insieme al suo batterista Cristian Dondi. Bugatti, anche se non è più comparso sulle scene, sta continuando a dedicarsi alla sua musica.

Quanti figli ha Bugo?

Dal 2011, Bugo è sposato con una donna di nome Elisabetta, di professione diplomatica. Si sono uniti in matrimonio a New Delhi, in India, dove hanno vissuto dal 2010 al 2014. La coppia vive a Roma e ha un figlio.

Dov'è Bugo anno?

"Dov'è Bugo?" è la domanda che Morgan, fingendosi stupito dell'improvviso abbandono del collega del palco dell'Ariston, ha rivolto al conduttore del Festival di Sanremo 2020, ossia Amadeus. La scena è entrata di diritto tra i momenti indimenticabili dell'intera storia della kermesse musicale.