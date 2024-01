5 buoni propositi per iniziare il 2024: ecco qualche idea per migliorare la propria vita

Gennaio è il mese perfetto per ricominciare e stilare la lista dei buoni propositi per il nuovo anno. Se non sai da dove iniziare, ecco 5 idee a cui ispirarti per un 2024 coi fiocchi

Il 2024 è appena cominciato e le prime settimane di gennaio sono il momento giusto per ricominciare e stabilire gli obiettivi e i buoni propositi da raggiungere entro la fine dell'anno.

Compilare una lista, che sia scritta o anche solo mentale, dei buoni propositi per il nuovo anno è un momento speciale in cui pensare a se stessi, a quello che siamo e quello che vorremmo diventare o che sentiamo di voler fare per sentirci meglio o, semplicemente, per spronarci a uscire dalla nostra zona di comfort e aprirci al nuovo.

Se non sapete da dove cominciare, ecco 5 idee per arricchire il vostro 2024.

I buoni propositi per il nuovo anno: di cosa si tratta e come stilare la lista

I buoni propositi per l'anno nuovo sono degli obiettivi o degli impegni che prendiamo con noi stessi e promettiamo di rispettare durante tutto l'anno.

Servono a migliorare se stessi e le relazioni con gli altri oppure a stabilire dei limiti per non soffrire o non dover fare cose che non vogliamo fare. Possono anche essere un modo per vincere una paura o stimolarci a fare finalmente qualcosa di nuovo.

I buoni propositi per il nuovo anno possono essere di varia natura, più semplici e superficiali ma anche profondi e impegnativi. L'importante è che siano realizzabili (non è una lista di desideri!) e pensati per aiutarci a crescere. Infatti, non si è mai troppo avanti con l'età per continuare ad investire su se stessi e sulla propria crescita personale.

Stilare una lista dei buoni propositi può essere un ottimo modo per cominciare al meglio il nuovo anno. La lista può essere scritta o anche solo mentale, ben impressa nella vostra testa. Metterla su carta, però, può essere un modo per capire quanti propositi sono stati rispettati, riprendendo la lista in mano alla fine dell'anno.

Per scrivere una lista efficace, cercate il più possibile di essere chiari e specifici nel descrivere i vostri obiettivi e usare parole di incoraggiamento per voi stessi: ve le meritate.

5 idee da aggiungere alla vostra lista dei buoni propositi per il nuovo anno

Non esiste una lista di buoni propositi universale e che valga per tutti. I buoni propositi di ognuno, infatti, dovrebbero riflettere lo stile di vita e la personalità della persona che vorrebbe realizzarli.

Se proprio non sapete da dove cominciare, ecco una lista di 5 idee interessanti per un 2024 all'insegna della crescita personale e dell'amore per se stessi.

1. Dedica del tempo a te stesso e alla tua salute mentale

Tra il lavoro, lo studio e i mille impegni di una vita frenetica, è difficile ricordare di dedicare del tempo a se stessi. Che si tratti di regalarvi una giornata rilassante, dedicarsi alla meditazione per alcune ore a settimana, leggere un buon libro o ascoltare la vostra musica preferita, l'importante è che pensiate a voi stessi.

Prendetevi cura della vostra salute mentale. Se sentite di aver bisogno di chiedere aiuto, cercate il coraggio di farlo. Non sottovalutate i campanelli d'allarme e obbligatevi a prendere una pausa per riprendere fiato, anche se vi sembra di non poterlo fare.

All'inizio potrà sembrarvi di stare perdendo tempo, ma staccare la spina e dedicare a se stessi anche solo un po' di tempo ogni giorno si rivelerà il più bel regalo che potete farvi.

2. Impara qualcosa di nuovo

Imparare cose nuove è uno dei modi migliori per arricchire la propria vita. Iscrivetevi a quel corso che vi interessa, imparate una lingua nuova, dedicatevi all'arte o al teatro, leggete un saggio che vi sembra interessante.

Il tempo dedicato alla cultura è sempre tempo ben speso.

3. Sfida te stesso a fare qualcosa che normalmente non faresti

Ogni tanto, uscire dalla propria zona di comfort è importante per scoprire qualcosa di noi che non conosciamo. Sfidarti a fare qualcosa che altrimenti non faresti mai è un ottimo modo per aprirti al mondo.

Non è necessario fare bunjee jumping o parapendio, basta anche solamente trovare il coraggio di andare a pranzo da soli o al cinema se l'idea di fare qualcosa da soli vi rende nervosi oppure indossare quel vestito che non avete mai messo. Potreste sorprendervi.

4. Impara a dire di no

Non riesci mai a dire di no o a stabilire dei limiti perché hai paura di ferire le persone? Se ti ritrovi spesso in situazioni spiacevoli o senti che le persone si approfittano della tua bontà non riesci a dirgli di no, questo è l'anno giusto per cominciare a mettere dei paletti.

Comincia dalle piccole cose e man mano fai capire alle persone intorno a te quali sono i tuoi limiti, stabilendoli con chiarezza. Ti sentirai rinascere.

5. Fai quella cosa che vorresti tanto fare o organizza il viaggio dei tuoi sogni

Fatti un regalo. Impegnati a fare quella cosa che dici sempre di voler fare, come iscriverti in palestra per stare meglio o scrivere il romanzo che hai in mente di mettere insieme da anni.

Realizza un sogno, può essere qualsiasi cosa piccola o grande. Candidati per il lavoro che vorresti, prendi il biglietto per il concerto del tuo artista preferito, oppure fai quel viaggio che hai sempre voluto fare. Organizzalo e se nessuno è disposto a venire con te, parti da solo. A fine anno ci ripenserai con soddisfazione e gioia.