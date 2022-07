Di cosa parla il film con la ex coppia più famosa di Hollywood, trama, cast, recensione e dove è stata girata la pellicola: tutte le curiosità su By the sea.

By the sea è un film romantico e drammatico diretto e interpretato da Angelina Jolie, con al fianco l’allora marito Brad Pitt. Il cast stellare, tuttavia, non ha saputo rendere la pellicola degna di nota. Per realizzarlo sono stati spesi 10 milioni di dollari ma le aspettative al botteghino hanno lasciato l'amaro in bocca alla Jolie.

Tra meravigliose location e un cast d'eccellenza, ecco di cosa parla il film, dove vederlo in streaming e recensione.

By the sea, la trama del film con la coppia “Brangelina”

Scritto e diretto nel 2015 dalla bellissima Angelina Jolie, By the sea racconta la storia di un matrimonio - ormai agli sgoccioli - tra Vanessa e Roland, mettendo sulla scena la coppia più paparazzata di sempre. La Jolie, infatti, ha diretto l’ex marito Brad Pitt anche se, secondo la critica, non è riuscita ad imprimere sullo schermo il sentimento che li legava.

La trama si snoda in una sontuosa villa in Francia, negli anni ‘70, dove marito e moglie non comunicano più, non fanno l’amore e non sembrano intenzionati a recuperare il rapporto ormai spento. Lui, uno scrittore svogliato, lei una donna solitaria e malinconica. La noiosa vita matrimoniale subisce un scossone con l'arrivo di una coppia di affittuari, si tratta di Lea (interpretata da Mélanie Laurent) e François (Melvil Poupaud), giovani sposini nel pieno della passione.

Roland e Vanessa inizieranno presto a spiare gli ospiti nei loro momenti di vita privata, sfruttando una fessura della loro camera da letto. Il voyeurismo di entrambi li farà scontrare ancora di più con la monotonia della relazione che ormai si trascina da anni a causa di un trauma subito dalla Jolie.

By the Sea, nonostante le ottime premesse, è stato duramente bocciato dalla critica. Basti pensare che la casa produttrice fu costretta a ritirarlo dalle sale prima del tempo. Il motivo? Un cast di alto livello e la bellezza delle spiagge non basta a sopperire ad una narrazione lenta, priva di colpi di scena e di approfondimenti psicologici. Insomma la coppia Brad- Angelina sul set non funziona.

Come finisce? Ecco la spiegazione del finale

Il finale vede Vanessa e Roland confrontarsi sulle ragioni del loro impasse: l'infertilità della moglie, causa di una crisi matrimoniale che affonda le radici in un lontano passato. Ciò avrebbe provocato una chiusura affettiva, lo spegnimento della libido e, per finire, la totale incomunicabilità della coppia che, soltanto alla fine del film, sembrerebbe riconciliarsi. Ciò permetterà a Roland di concludere il suo libro, intitolato per l'appunto “By the sea”.

Se si volesse dare una spiegazione a questo finale senza lode e senza infamia, potremmo dire che l’intenzione della regia era forse quella di mettere sotto la lente d'ingrandimento la degenerazione delle coppie di una certa età. Tuttavia è completamente assente una chiave di lettura psicologica o sociologica che, invece, avrebbe conferito alla pellicola la qualità che il pubblico si aspettava.

Dove è stato girato, tutte le location

L’intera vicenda si svolge in un piccolo villaggio marittimo del sud della Francia. In realtà By The sea è stato girato a Malta, precisamente nella baia di Mgarr ix-Xini nell’isoletta di Gozo. Questa è una delle mete balneari più gettonate nel mediterraneo, per il suo mare corallino e il fascino decadente.

Dove vederlo in streaming

By the sea è disponibile su diverse piattaforme di streaming online: Timvision, al costo di 2,99 euro, YouTube, Google Play Film, Apple TV, Amazon Prime Video pagando 3,99 euro.