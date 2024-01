C'è ancora domani, ci sarà davvero un remake americano con Lady Gaga?

Il successo di C'è ancora domani è arrivato anche oltreoceano, come dimostra l'interesse per un remake americano con protagonista Lady Gaga.

È il film italiano più chiacchierato del momento, scalando le classifiche del box office superando anche i successi di Barbie e Oppenheimer.

La fama di C'è ancora domani sembra abbia interessato anche gli americani, i quali hanno posto le basi per un remake con protagonista Lady Gaga: ecco tutto quello che c'è da sapere.

C'è ancora domani: il film che ha scalato il box office

Un successo così clamoroso per un film italiano non si era visto da molti anni: Paola Cortellesi riesce così nell'impresa, riempendo le sale con milioni di spettatori accorsi alla visione del film.

Mettendo in mostra il talento di Romana Maggiore Vergano e Francesco Centorame, a cui si aggiunge il tanto amato Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi mette in scena un film in grado di commuovere anche i cuori più resistenti.

La violenza sulle donne e l'autodeterminazione femminile sono solo alcuni dei temi all'interno del film, apprezzato in Italia ma anche nel resto del mondo, come dimostra una particolare attenzione da parte dell'America.

Lady Gaga e l'interesse per il remake americano di C'è ancora domani

Il successo di C'è ancora domani non passa inosservato e una star tanto amata sembra averlo apprezzato in modo spropositato: parliamo di Lady Gaga, pop-star e attrice, prossimamente protagonista del sequel di Joker al fianco di Joaquin Phoenix.

Dopo il suo approdo nel mondo del cinema con A star is Born, sembra ora che l'attrice voglia continuare a percorrere questa strada, mostrando un certo interesse nell'acquisizione dei diritti di C'è ancora domani.

Lady Gaga vorrebbe quindi realizzare una versione americana del film di Paola Cortellesi, volontà nata dalla profonda ammirazione e dalla commozione scaturita dopo la visione della pellicola.

Il remake americano di C'è ancora domani: cosa potrebbe cambiare nel film

Nel remake americano bisognerà purtroppo rinunciare alle meravigliose location di C'e ancora domani, dovendo apportare delle modifiche in base al luogo in cui verrà ambientato il film.

Nel caso di un remake, infatti, bisogna capire cosa possa cambiare a livello della trama e dei personaggi: trasportare la storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale negli USA potrebbe infatti essere problematico, data l'importanza della territorialità nel film della Cortellesi.

Vi è però una strada che potrebbe essere percorsa, ovvero quella legata al rapporto madre-figlia: Lady Gaga potrebbe infatti riscrivere la storia di una mamma che lotta per affermare i diritti delle donne, proteggendo a tutti i costi sua figlia.

Questa trama potrebbe avere uno sfondo facilmente applicabile in qualsiasi parte del mondo interessata a un remake del film: non resta allora che aspettare l'ufficialità e vedere cosa accadrà grazie al talento di Lady Gaga.

