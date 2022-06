C'era una volta...a Montecarlo (titolo originale: Il était une fois à Monaco)è un film francese del 2020 per la regia di Frédéric Forestier che mescola in un'unica pellicola ben tre generi: thriller, drammatico e sentimentale. Ecco di cosa parla la trama e tutte le informazioni sul cast e su quali piattaforme si può vedere in streaming.

C'era una volta...a Montecarlo, trama e cast

Nella trama di C'era una volta...a Montecarlo vediamo Mehdi, giovane protagonista 30enne che vive con la madre in uno dei palazzi popolari a Parigi. Mehdi è laureato ma alla ricerca del suo posto nel mondo e, tra un quesito e un altro su dove lo porterà la vita, impegna il proprio tempo giocando a poker online.

Questo almeno fino a quando non arriva il giorno in cui il ragazzo vince e con questa somma parte per Monaco. Lì, vestito di tutto punto, si spaccia per un principe marocchino con l'obiettivo di giocare al tavolo insieme "ai più ricchi" e incontra Elena, la receptionist dell'Hotel de Paris che riesce a scoprire che Mehdi non è in realtà chi dice di essere, ma anche lei, dal canto suo, nasconde dei segreti.

Protagonista del film è Rayane Bensetti, che interpreta appunto Mehdi. Con lui c'è anche Anne Serra, che presta il proprio volto ad Elena. Completano il cast tanti altri attori poco conosciuti al pubblico italiano, come Antoine Duléry, Chantal Ladesou, Gladys Cohen, Valérie Dashwood, Wilfred Benaiche, Philippe Dusseau, Colin Bates e Colette Kraffe.

Dove vedere il film in streaming e altre curiosità

Le riprese del film, che dura in totale 1 ora e 28 minuti, sono state fatte in Francia, tra Montecarlo e Monaco, due territori famosissimi in tutto il mondo per il loro lusso sfrenato e per i casinò che offrono l'occasione di giocare d'azzardo. Il film, per chiunque volesse recuperarlo, è visibile in streaming su RaiPlay, la piattaforma online della RAI a cui si può accedere gratuitamente semplicemente registrandosi con il proprio indirizzo e-mail.

Nonostante il titolo C'era una volta...a Monaco rimandi immediatamente con la memoria a C'era una volta a...Hollywood, celebre film di Quentin Tarantino uscito esattamente un anno prima, nel 2019, la pellicola francese di cui parliamo in questo articolo non ha nulla a che fare con la storia raccontata in quella del regista hollywoodiano.

Non si sa comunque, se il Forestier, colui dietro la macchina da presa, abbia voluto seguire la scia del successo lasciata da Tarantino. D'altra parte è già successo in Italia con Se mi lasci ti cancello, la traduzione del film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, con Jim Carrey e Kate Winslet uscito molto dopo il film di successo tradotto come Se scappi ti sposo (Runaway Bride) con altri due attori tra i più famosi ad Hollywood, ovvero Julia Roberts e Richard Gere.

Il titolo rimanda anche ad un'atmosfera fiabesca, che fa riferimento ai sogni ad occhi aperti e alle speranze del protagonista e all'ambiente patinato in cui si ritrova, recitando una vita inesistente nelle vesti di un ricco principe.