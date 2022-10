Approda sul piccolo schermo di Netflix Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities, la serie tv antologica di genere thriller-horror firmata Guillermo del Toro che ben si sposa con Halloween. Ecco tutte le date, le curiosità e le anticipazioni sulle 8 puntate in partenza il 25 ottobre.

Approda sul piccolo schermo Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities la serie antologica di genere thriller-horror firmata Guillermo del Toro.

Da qualche giorno è stato pubblicato il trailer ufficiale della serie in arrivo dal 25 Ottobre su Netflix firmata dal regista Guillermo Del Toro. Poche le immagini diffuse, ma già promettono bene.

Si tratta di una serie tv antologica di genere thriller-horror suddivisa in otto episodi descritta come “un macabro miscuglio a tema horror, con storie inedite che svariano dal macabro, alla magia, al gotico, al grottesco”.

Insomma, un debutto importante nel mondo delle serie tv da parte del regista premio Oscar de” La forma dell’acqua” che calza a pennello con la festa più spaventosa dell’anno: Halloween.

Fin dalla sua presentazione la nuova serie Netflix Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities ha lasciato con il fiato sospeso milioni di fans del famoso regista e tutti gli amanti del genere horror.

Ora l’attesa è terminata: dal 25 ottobre tutti sintonizzati su Netflix per non perdere nemmeno un episodio della serie tv horror più attesa in autunno.

Cabinet of Curiosities, l’horror di Guillermo del Toro su Netflix: date serie tv e episodi

La nuova serie tv in onda su Netflix a partire dal 25 ottobre Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities originariamente si doveva intitolare Guillermo del Toro presents 10 After Midnight.

Il trailer lanciato già un po' di tempo ha incuriosito sempre di più il pubblico amante del genere horror e non solo. Il motivo?

Il regista Guillermo del Toro non finisce mai di regalare sorprese, pensiamo ai capolavori come La forma dell'acqua, Il labirinto del fauno, Crimson Peak e molti altri.

Non è un caso se regista premio Oscar spicca sempre per la sua acuta creatività ed immaginazione.

Dalle immagini lanciate nel trailer ufficiale preparato su Netflix, si intuisce lo stile di Del Toro: macabro e misterioso, misto al thriller e al fantasy.

Insomma, uno stile inconfondibile quello di del Toro che ha dichiarato di voler mostrare con Cabinet of Curiosities le realtà estranea al nostro mondo, le anomalie e le cose fuori dalla norma.

La scelta dei narratori e delle storie è stata curata nei dettagli per dare vita ad una serie di racconti che provengono dal cosmo, dalle tradizioni soprannaturali o semplicemente dalle nostre menti.

Ciascuno degli 8 episodi in programma su Netflix è una meravigliosa sbirciatina all'interno dello stipetto delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo.

Ma quali sono le date da segnare sul calendario per non perdere la serie horror targata Guillermo del Toro?

A partire dal 25 ottobre gli abbonati a Netflix potranno finalmente vedere Cabinet of Curiosities per due episodi alla volta fino al 28 ottobre. Una programmazione del tutto diversa dal solito lancio di tutto il pacchetto che accompagnerà gli appassionati delle serie tv horror quasi fino ad Halloween.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities, anticipazioni sugli episodi in programma su Netflix

Guillermo Del Toro nel lanciare gli 8 episodi su Netflix del suo Cabinet of Curiosities, dice cosi:

“Appena in tempo per Halloween, ognuna di queste otto storie è una fantastica sbirciatina all’interno dell’armadio delle delizie che esiste sotto la realtà in cui viviamo.”

I titoli degli 8 episodi ci immergono in un’atmosfera di terrore, gotica, esoterica e grottesca:

Dreams in the With House;

Graveyard Rats;

Lost 36, Pickman’s model;

The Autopsy;

The Murmuring;

The Outside;

The Viewing.

Due episodi sono scritti proprio da Guillermo, mentre per gli altri sono stati coinvolti registi e sceneggiatori differenti per ogni puntata.

Spiccano i nomi di Jennifer Kent (“The Babadook”), David Prior (“The Empty Man”), Guillermo Navarro (“Narcos”), Vincenzo Natali (“In the Tall Grass”) e Ana Lily Amirpour (“A Girl Walks Home Alone at Night”) Keith Thomas (“Firestarter”), Panos Cosmatos (“Mandy”), Catherine Hardwicke (“Twilight”).

Tanti i nomi che mettono curiosità soprattutto tra gli amanti delle serie tv horror.

Altra curiosità riguarda il manifesto ufficiale della serie in partenza il 25 ottobre su Netflix.

Viene riprodotta la testa di Guillermo del Toro aperta in due. Da un lato, come in una sorta di cassettiera vengono evidenziati alcuni oggetti, sicuramente da collegarsi agli otto episodi.

Si tratta di un teschio d'animale, una chiave con il numero 36, un topo irrequieto, un tubetto dal quale fuoriesce un misterioso liquido violaceo, una siringa, un uccellino di legno, delle boccette di tre colori diversi e un tentacolo che avvolge infine il collo del regista.