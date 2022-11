Le festività natalizie si avvicinano sempre di più e, nel corso del mese di novembre, sarai sicuramente indaffarata con tutti i preparativi per l’occasione. Non vedi l'ora che sia Natale? Puoi portarti avanti acquistando il calendario dell'avvento del 2022! Scopri quali sono i più belli qui.

Le festività natalizie si avvicinano sempre di più e, nel corso del mese di novembre, sarai sicuramente indaffarata con tutti i preparativi per l’occasione.

C’è solo una cosa che ci aiuta con il conto alla rovescia per il Natale: il calendario dell’avvento.

Insomma, ne esistono di tutti i tipi e per noi che amiamo il Natale sono davvero meravigliosi.

Quindi, per arrivare preparati ad aprire la prima casellina il 1° dicembre, è arrivato il momento di scegliere il Calendario dell’Avvento per il 2022!

È il momento di scegliere il Calendario dell’Avvento per il 2022

Chi ama il Natale è una persona più felice. O meglio, si dice che coloro che fanno l’albero di Natale in anticipo sono più felici, lo dice la scienza.

Oltre all’albero di Natale, noi vorremmo aggiungere che anche coloro che si dedicano alla scelta del Calendario dell’Avvento giusto saranno più felici.

Immagina che stai facendo un regalo alla te del futuro, che ogni giorno aprirà una casellina trovando dentro qualcosa di nuovo e, solo alla fine, troverà i suoi pacchi di Natale sotto l’albero.

Ma da dove nasce l’abitudine di acquistare un Calendario dell’Avvento prima di Natale?

Secondo la leggenda, questo nasce in Germania dopo che un bambino, Gherard Lang, continuava ad ossessionare sua mamma domandando quanti giorni mancassero al Natale.

Ebbene, la mamma per calmare l’impazienza del bambino, decise di fargli trovare, per 24 giorni, un biscotto speziato. Così l’attesa sarebbe stata anche dolce.

Quindi, visto che manca sempre meno al mese di dicembre, è arrivato il momento di scegliere i Calendari dell’Avvento più belli per il 2022!

I Calendari dell’Avvento più belli per il 2022: quello da riempire

Effettivamente è un vero e proprio classico ma, come tale, non tramonterà mai.

Il Calendario dell’Avvento da riempire è sempre apprezzato in quanto, sarai tu a scegliere esattamente cosa trovare dentro.

Dato che spesso ci piace ricevere delle sorprese, non è consigliato per coloro che acquistano il Calendario dell’Avvento per loro stessi.

Invece se, ad esempio, stai regalando il Calendario dell’Avvento ad una tua amica o ai tuoi figli, questo sarà particolarmente apprezzato.

Infatti, conoscendo a fondo la persona, riuscirai ad inserire all’interno di ogni casellina qualcosa di davvero unico che, sicuramente, verrà molto apprezzato.

Alcune idee? Biscotti, cioccolatini, profumi, braccialetti o bigliettini dove scrivere qualcosa.

Il miglior Calendario dell’Avvento per gli amanti del fitness: quello di Foodspring

Non solo calendari da riempire, ma anche sorprese per te o per coloro che lo riceveranno scelte dalla tua azienda preferita.

In questo caso, sei un amante della palestra? Allora il Calendario dell’Avvento di Foodspring potrebbe essere la scelta ottimale.

Al suo interno troverai moltissime cose diverse: codici sconto per l’acquisto di qualcosa sul loro sito, prodotti del brand, snack proteici o proteine in polvere.

Il classico Calendario dell’Avvento: Kinder

Per alcune persone il Calendario dell’Avvento coincide solo ed unicamente con un brand: Kinder.

Infatti, tra i migliori Calendari dell’Avvento per il 2022 non poteva mancare uno dei brand di snack più famosi al mondo.

Come il bambino di cui racconta la leggenda sulla nascita del Calendario dell’Avvento, anche noi vogliamo aspettare il Natale con dolcezza e quale modo migliore se non con Kinder?

Al suo interno potrai trovare diversi snack che ti aiuteranno ad arrivare al Natale felice e con gusto.

Attenzione però: non mangiarteli tutti in un giorno! Sappiamo che Kinder propone prodotti davvero buoni e che l’attesa potrebbe essere difficile, ma mangiando tutto subito si perderebbe un po’ di quella magia dell’attesa del Natale.

Leggi anche: Panettone Cracco: ecco quanto costa e quali sono le diverse varianti da provare

La proposta di Calendario dell’Avvento di Lego

Anche per i più piccoli le proposte sono numerose. Ad esempio, possiamo presentarvi il Calendario dell’Avvento di Lego che mette d’accordo grandi e piccini.

Al suo interno, potrai trovare moltissimi personaggi, da quelli di Star Wars agli eroi della Marvel.

Ami la cancelleria? Ecco i Calendari dell’Avvento più belli per te!

Un’idea originale per un regalo originale: la proposta di Bic per il 2022.

Infatti, il brand ha deciso di creare il suo Calendario dell’Avvento dove ogni giorno potrai trovare un oggetto di cancelleria: penne, matite colorate, pennarelli, evidenziatori.

Insomma, il vero paradiso per gli amanti della cancelleria.

Il miglior Calendario dell’Avvento per gli amanti delle serie TV (Friends)

Sei appassionato di serie TV? Beh, allora prima o poi avrai anche tu il tuo Calendario dell’Avvento dedicato.

In questo caso, vi presentiamo quello sulla serie TV Friends che, nonostante siano passati 18 anni dalla sua fine, resta ancora oggi una delle serie più amate di sempre.

Proprio per questa ragione la serie stessa è diventata oggetto di un Calendario dell’Avvento davvero speciale dove potrai trovare diversi gadget dedicati a Friends, perlopiù oggetti di cancelleria.

Amante delle tisane? Ecco la proposta di Pompadour per aspettare il Natale

L’ultimo Calendario dell’Avvento di cui vogliamo parlare è quello di Pompadour che ci propone una selezione di 24 diversi infusi a base di:

Frutta

Erbe

Spezie

In questo modo arriverai carico (e sgonfio) alle feste.

Inoltre, per mezzo del Calendario dell’Avvento Pompadour potrai anche fare beneficienza in quanto, per ogni calendario che verrà acquistato, sarà devoluto un euro per sostenere i bambini privi di cure familiari adeguate.

Leggi anche: Risparmiare sui regali di Natale: offerte e sconti già attivi da non perdere