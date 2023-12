Calza della Befana, 5 idee originali: dal fai da te a quella personalizzata per le donne

Si può optare per quella salata, per la solidale o la personalizzata fai da te. Ma ci sono altre idee originali per la calza della Befana, in grado davvero di fare centro.

L’ultimo giorno delle festività natalizie è dedicato all’Epifania (dal punto di vista religioso) ovvero alla Befana. Soprattutto i più piccoli si aspettano dolciumi e cioccolato, magari con qualche gioco del personaggio preferito.

Ma per i grandi? Possiamo trovare delle idee più originali per la calza della Befana?

Certamente. Ecco le migliori.

Cosa mettere nella calza della Befana al posto dei dolci

Come già accennato, i bambini difficilmente rinunciano a una sorpresa fatta di cioccolatini, snack golosi, caramelle e lecca lecca. Per sorprenderli, si possono acquistare le calze della Befana già confezionate e che si ispirano al loro personaggio preferito.

Ma per tutti coloro che invece, in occasione della prossima festa della Befana, vogliono evitare di regalare dolci?

Una delle idee originali che sta spopolando prevede di realizzare una calza “salata”, soprattutto con il fai da te.

Alcuni l’anno ribattezzata Apericalza, perché invece dei dolci per merenda o per il dessert, si trova tutto l’occorrente per concedersi un aperitivo conclusivo delle feste.

Una serie di snack monoporzione, che vanno dalle patatine ai pop corno, dalle noccioline ai tarallini e ancora crackers in vari gusti, pepite di formaggio, olive e altre idee stuzzicanti.

Ecco altre idee alternative su cosa mettere in una calza della Befana salata.

Cosa si può fare con le calze della Befana: idee originali

Per tante persone, la calza della Befana rappresenta un regalo che va al di là del contenuto che ospita. Magari si tratta di parenti o amici che non si è avuto modo di incontrare a Natale o a Capodanno, motivo per cui si decide di scegliere con cura la calza della Befana, che deve essere quindi personalizzata e soprattutto non “usa e getta”.

I più creativi possono decidere di realizzarla personalmente, magari in lana lavorata ai ferri oppure con un ricamo all’uncinetto. Una volta svuotata dei dolcetti che contiene, la calza può diventare un portagioie oppure un porta biancheria.

La calza realizzata invece in voile può trasformarsi in un originale sacchetto profumato, da riempire con le essenze di proprio gradimento.

Per chi invece pensa sempre ai meno fortunati, un’idea originale per la calza della Befana 2024 è senza dubbio quella di acquistarne una (o più di una) solidale.

Sono numerose le associazioni che si dedicano a questo genere di lavori, impegnate nell’offrire un sostegno economico a chi ne ha più bisogno, per diverse ragioni.

Le calze della Befana solidali sono realizzate a mano, proprio per questo diverse una dall’altra, piene di cioccolatini e biscotti. Il ricavato delle vendite prevede che una parte di denaro vada per l’appunto in beneficienza.

Cosa mettere nella calza della Befana fai da te

Possiamo dunque personalizzare la calza da regalare per la Befana, sia a livello di estetica del sacchetto che di contenuto.

Un’altra idea originale da realizzare in esclusiva con il fai da te prevede innanzitutto di personalizzare l’involucro, magari con il nome di chi riceverà il regalo oppure facendo stampare una foto significativa (può essere una bella idea per una coppia di innamorati).

Per riempire la calza della Befana fai da te non resta che andare al supermercato e scegliere, uno a uno, solo i prodotti che sappiamo piacere alla persona a cui la regaleremo.

Nulla vieta di fare anche un mix tra snack salati e dolci, di aggiungere un piccolo profumo o dei fermagli per i capelli.

Con queste idee su cosa mettere al suo interno, la calza della Befana sarà indimenticabile.

Cosa mettere nella calza della Befana di una donna

C’è un’altra idea originale che sta prendendo piede tra gli amanti del genere e riguarda le calze della Befana per la proposta di matrimonio.

Il periodo natalizio è senza dubbio quello preferito dalle persone più romantiche e una dichiarazione nel giorno della Befana è sicuramente in linea con questo mood.

Ecco allora che si può far confezionare una calza della Befana da una sarta, scegliendo con cura il tessuto e le decorazioni dell’involucro, magari impreziosito da perle o piccoli fiori di madreperla.

All’interno, superfluo specificarlo, va posizionato il cofanetto con l’anello per una proposta di matrimonio che senza dubbio sarà impossibile dimenticare per tutta la vita.

A questo punto, si potrà fissare la data del matrimonio da lì a un anno, ritrovandosi dunque a celebrare la festa nel periodo natalizio, con la casa addobbata, le luci e tutta la bellezza che queste decorazioni regalano agli ambienti domestici.

Addirittura, c’è chi ha realizzato le calze della Befana con i nomi dei testimoni o degli invitati, facendo pervenire l’invito all’interno della calza.