Nell'ormai celebre processo che vede Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard , diventato (c'è chi direbbe purtroppo) un caso mediatico seguito e commentato da milioni di spettatori e sostenitori dell'una o dell'altra parte in tutto il mondo, a farsi notare è stata anche Camille Vasquez avvocato dell'attore la cui arringa finale in difesa del suo assistito ha fatto il giro di tutto il web . Ma chi è la donna con cui in molti pensano l'attore hollywoodiano abbia una relazione ? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Chi è Camille Vasquez, cosa sappiamo sull'avvocato di Johnny Depp

Classe 1984 , l'avvocato Camille Vasquez ha origini colombiane e nonostante stia difendendo uno degli attori più pagati al mondo in una causa che negli anni a venire sarà sicuramente ricordata come uno dei processi legali e mediatici più assurdi della storia, sembra essere una persona molto riservata.

Sulla sua vita privata infatti non si hanno moltissime informazioni se non ciò che riguarda il suo percorso di studi che l'ha portata sotto i riflettori del processo Depp-Heard . Si è infatti laureata in Comunicazione e Scienze Politiche all'University of Southern California e, successivamente, ha frequentato Giurisprudenza a Los Angeles.

Non sappiamo se Vasquez sia fidanzata, sposata e se abbia figli . In molti però, ipotizzando il suo stato da nubile e notando alcuni gesti e attenzioni ripresi dalle telecamere presenti a processo, hanno insinuato ci fosse del tenero tra lei e Depp . Ma Camille avrebbe alle domande dei curiosi con una risata.

L'avvocato specializzato in diffamazione e la Brown Rudnick LLP

Il suo nome è in trend topic su Tik Tok, dove girano numerosi filmati e dirette del processo, non mancano poi fanpage dedicate a lei, ma nonostante questo Camille Vasquez non è presente sui social.

Un fatto molto singolare se si pensa che è proprio sui social che si svolge la parte "pop" del processo Depp-Heard e sempre sui social avvengono maggiormente casi di diffamazione, materia in cui la stessa Vasquez sarebbe specializzata.

Come abbiamo già accennato poi, Camille Vasquez farebbe parte della squadra di legali della Brown Rudnick LL, sette per la precisione, che stanno rappresentando Depp a processo. Lo studio legale inoltre avrebbe sedi in alcune città tra le più importanti al di fuori degli States come Londra o Parigi e sarebbe noto per le sue politiche molto inclusive.

L'arringa finale di Vasquez

A colpire l'opinione pubblica durante quelle che sono state le battute finali del processo prima del verdetto della Giuria, che ricordiamo deve essere unanime, è stata l'arringa della Vasquez stessa.

L'avvocato di Depp infatti, riferendosi alla giuria stessa, avrebbe detto: "Restituite a Johnny Depp la sua vita, perché Amber Heard gliel'ha rovinata dicendo al mondo che era una sopravvissuta ad abusi fisici". Avrebbe poi rincarato la dose aggiungendo: "C'è un aggressore in quest'aula, ma non è Johnny Depp. C'è anche una vittima di violenza domestica, ma non è la Heard".