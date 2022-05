Campi e centri estivi stanno per aprire le porte in tutta Italia e c'è l'imbarazzo della scelta! Da quelli in inglese, militari, del wwf o in montagna, abbiamo raccolto i migliori mostrandone anche i prezzi.

Una delle cose più belle dell’essere ancora ragazzi è quella di poter passare gran parte dell’estate nei campi estivi, lontani dal controllo di mamma e papà. Un’occasione in cui si fanno nuove amicizie e ci si cimenta in attività mai svolte prima, per costruire ricordi memorabili e svagarsi in totale libertà. Ecco quali sono i migliori del 2022 e come sceglierli.

Campi estivi: cosa sono e quanti tipi ne esistono?

La prima volta in cui i figli sentono parlare di campo estivo non sembrano proprio entusiasti all’idea di doversi separare dalla propria famiglia, men che meno di rimanere una o due settimane in mezzo a coetanei che non conoscono. Eppure, un’esperienza dopo l’altra gli fa capire quanto sia importante questo modo tutto nuovo di passare le vacanze senza dover per forza fare riferimento alla mamma o al papà.

I campi estivi, del resto, sono stati inventati apposta per questo, ossia far trascorrere un periodo di vacanza fuori casa a bambini o ragazzi impiegandoli in attività studiate in base alle loro preferenze ed attitudini. Nella maggior parte dei casi queste vertono molto sullo sport e sullo stare insieme all’aria aperta. Le passeggiate, i percorsi ad ostacoli, il trekking e le escursioni di mezza giornata sono solo alcune delle proposte organizzate dai tutor e dagli educatori mentre, per coloro che desiderano la tranquillità ci sono laboratori creativi ed altre attività meno impegnative.

Sebbene per molti il campo estivo può assomigliare ai più comuni centri estivi, in realtà non sono mai stati la stessa cosa. I campi estivi erano (e sono tutt’oggi) settimane residenziali organizzate in luoghi dov’è compreso il pernottamento dei ragazzi mentre i secondi, sono luoghi di aggregazione diurna dedicati esclusivamente a mattinate e pomeriggi ricreativi.

Inoltre, ogni campo estivo è differente dagli altri perché presenta caratteristiche e peculiarità che rendono l’esperienza formativa plasmabile secondo qualsiasi tipo di preferenza ed esigenza familiare. Esistono, dunque, varie tipologie tra le quali i ragazzi possono scegliere, come:

campo estivo al mare o in montagna

campo estivo avventura (o wwf)

campo estivo in inglese

campo estivo didattico

campo estivo militare.

Tutti hanno costi e agevolazioni differenti e sono aperti ai ragazzi nei mesi più caldi per offrire loro un’alternativa al classico viaggio in famiglia, oltre che a facilitare l’estate agli stessi genitori. Il primo impatto è duro per chiunque, a volte si prova nostalgia di casa ma è un’emozione sana che può aiutare a comprendere cosa significhi essere autonomi e responsabili. Generalmente, una volta tornati indietro, i figli dimostrano di avere un maggior spirito di adattamento e una grande propensione all’aiuto e alla condivisione in casa. Il beneficio dei campi estivi, quindi, non è solo per i ragazzi ma soprattutto per le loro famiglie.

Dove si trovano i migliori campi estivi al mare e in montagna?

Di campi estivi ne esistono a bizzeffe, in particolare ora che le restrizioni e i limiti imposti dal governo in materia di emergenza pandemica stanno scemando sempre di più. Tantissime sono le proposte che già circolano nel web come tantissimi sono i tipi di vacanza offerta ai ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Per quanto riguarda i campi estivi al mare, uno dei più quotati finora è l’“Experience Summer Camp” di Lignano Sabbiadoro (Friuli Venezia Giulia). Nelle strutture adibite all’accoglienza turistica e alle attività in acqua, i giovani potranno vivere un’esperienza frizzante e divertente cimentandosi in discipline sportive come il windsurf, la canoa, il stand up paddle oppure rimanere sulla spiaggia a giocare a beach volley, tennis, badminton e rugby. Le date disponibili vengono intese con cadenza settimanale e partono dal 14 luglio al 26 agosto 2022. Il costo del campo estivo è di 490€ e comprende l’assicurazione, l’accesso a tutti gli impianti sportivi, le attività teorico-pratiche e i giochi svolti, il trattamento di pensione completa e una maglietta ufficiale del camp. Per chi volesse partecipare senza pernottare, esiste la formula agevolativa DAY CAMP a soli 260€ che consente l’ingresso a tutte le attività dalle 9:00 alle 19:00 con il pranzo compreso.

Per le ragazze e i ragazzi che amano particolarmente la ginnastica artistica, un campo estivo molto interessante è quello offerto dalla Regione Emilia Romagna, a Cesenatico. L’“Eurocamp Ginnastica Artistica” curerà l’attività sportiva sin dalle prime fasi, alternando i turni tra ragazze e ragazzi e mettendo a disposizione tutte le attrezzature tecniche utili all’insegnamento. Il pomeriggio verrà dedicato alla creazione di esercizi ginnici collettivi su base musicale per presentare poi uno show il venerdì sera. Sarà possibile dedicarsi anche alla ginnastica ritmica e gli ultimi 10 minuti della giornata verrà riservata al defaticamento muscolare. Il costo varia in base all’esperienza e alle date fino a raggiungere un massimo di 580€.

I campi estivi in montagna, invece, sono decisamente differenti ed il Trentino Alto Adige ne è il re indiscusso. Il “Champions Camp Cooking” ad Andalo offre la possibilità ai bambini e ai ragazzi di mettere le mani in pasta e creare ricette che si basano sulla tradizione culinaria del posto. Questo campo estivo si articola in due proposte differenti in base all’età dei partecipanti ed è possibile scegliere se fare una sola settimana o farne due. Per i ragazzi da 1 agli 11 anni è possibile iniziare un percorso attraverso la scoperta delle ricette che mettono allegria, impastando dolci a tre piani, preparando merende salutari e creando con le proprie mani il cioccolatino perfetto. Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni invece, è previsto un percorso culinario di tipo sperimentale sulle ricette dei cuochi più famosi, creando un menu dalla A alla Z.

Il costo per il campo di una settimana è di 690€ tutto compreso, quello di due settimane 1.380€ tutto compreso mentre per chi desidera fare solo il day camp è possibile scendere a 390€ a settimana senza vitto e alloggio. In Piemonte (più precisamente a Prato Nevoso) esiste la “Buffon Football Academy” interamente dedicata ai ragazzi che desiderano approcciarsi la mondo del calcio ed impararne tutti i segreti. Dai metodi di allenamento al miglioramento delle proprie abilità, i giovani verranno affiancati sempre dai preparatori dei più grandi calciatori al mondo senza mai dimenticare l’importanza del divertimento e l’appartenenza alla squadra. Questo campo estivo viene organizzato dal 3 al 17 luglio per i ragazzi dagli 8 ai 16 anni e il costo full immersion ammonta a 890€ tutto compreso mentre il solo day camp scende a 590€ a settimana senza vitto e alloggio ma solo con il pranzo incluso.

Campi estivi in lingua inglese in Lombardia

Poiché i giovani sono più propensi all’apprendimento ed hanno una memorizzazione molto più veloce durante le fasi della crescita, anche i campi estivi in lingua inglese sono un ottimo metodo per divertirli facendogli imparare qualcosa di nuovo ogni giorno. A questo proposito, uno dei migliori mai organizzati finora è l’ “International Camp Sancelso” a Castione della Presolana (Lombardia), dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Attraverso le escursioni e lo sport in lingua inglese potranno abbracciare le basi di una lingua così tanto diversa dalla propria, ma allo stesso tempo così importante per potersi integrare nelle differenti culture. Mediante giochi di ruolo, laboratori d’arte, scienze e cucina potranno seguire gli insegnanti madrelingua ed esercitarsi senza sforzo vivendo serenamente la propria quotidianità. Alla fine dell’esperienza gli verrà consegnato un certificato CELTA.

Questo camp si svolgerà dal 25 giugno al 05 agosto 2022 in periodi di una o due settimane, senza previsione di un day camp. Il turno meno costoso è quello che va dal 30 luglio al 05 agosto (615€) e la quota comprende il pernottamento, i pasti biologici a km 0, attività sportive e giochi, professionista sanitario attivo 24h24, assicurazione RC e infortuni.

Nella città di Milano, la maggior parte dei campi estivi hanno durata diurna, senza il pernottamento. Uno dei più apprezzati è l’“English & Sport Summer Camp” che accoglie tutti i ragazzi dai 3 ai 14 anni in una serie di giornate all’insegna del divertimento, dello sport e della lingua inglese. L’entrata è consentita dalle 08:00 alle 09:00 mentre l’orario di uscita dei bambini piccoli è prevista per le ore 17:00.

Tra le tante attività figurano la pallavolo, l’arrampicata, le bocce, le freccette, i giochi in acqua, il basket e anche le attività del Parco Avventura dove si potrà andare alla scoperta del territorio e della City Farm. In questa fattoria didattica sarà possibile entrare in contatto con la sostenibilità ambientale ed alimentare e accarezzare gli animali.

Campi estivi: dall'esperienza naturale a quella militare

I campi estivi che prediligono più di altri il contatto con la natura sono quelli convenzionati con il WWF.

Recandovi sul sito ufficiale wwftravel.it potrete vedere quanto sia ampio e ben fornito il catalogo relativo alle vacanze di bambini e ragazzi fino alla maggiore età. In ognuna delle proposte compaiono attività legate all’esplorazione dei boschi e dei fondali marini, alle escursioni in montagna, alle cavalcate nelle valli o più semplicemente alla ricerca e allo studio degli animali nei loro habitat naturali. Vi è la possibilità di utilizzare la bici o preferire la passeggiata così come dormire in tenda o preferire una foresteria delle Oasi.

Il costo complessivo varia in base all’esperienza che si sceglie di fare ma in linea di massima, il livello base parte da 595€ (bambini 8-12 anni) ed arriva a 950€ (ragazzi fino a 17 anni) per una settimana.

Questa tipologia di campo estivo è presente su tutto il territorio italiano.

Per i più audaci, esiste al possibilità di entrare a far parte del campo estivo militare offerto dalla Scuola militare Teulié, a Milano. Durante la giornata si potranno svolgere attività di istruzione, addestramento, combattimento e orientamento in suoli sconosciuti in modo da rendere i ragazzi più forti e maturi.

Mediante l’arrampicata, i percorsi ad ostacoli, le tecniche di sopravvivenza e il tiro al bersaglio torneranno a casa maggiormente preparati e disciplinati. Un campo estivo che potrebbe sembrare rigido ma che, in un modo diverso dagli altri, offre un divertimento di un tutt'altro livello.