Siete indecisi su cosa regalare a Natale? Allora potreste prendere in considerazione di acquistare una bella candela profumata che è un presente sempre gradito, soprattutto tra gli adulti. Ecco quali sono i migliori prodotti in commercio e i prezzi medi.

Una classifica delle candele profumate migliori in commercio

La lista di candele profumate disponibili in commercio è molto lunga. Prima di analizzare i prodotti migliori secondo gli acquirenti e quelli più noti, bisogna premettere che in questo caso, come in tanti alti, il giudizio è soggettivo in quanto ogni tipo candela ha una propria intensità di aroma e le sue particolarità che potrebbero piacere ad alcuni, ma ad altri no. Detto ciò, passiamo in rassegna la lista delle migliori candele profumate presenti sul mercato.

Yankee Candle

La medaglia d'oro se l'aggiudica la Yankee Candle. Considerata il top di gamma, offre un'ampia scelta di aromi che possono soddisfare qualsiasi tipo di naso. Il prezzo medio di una Yankee Candle ammonta a 25 euro circa.

Millefiori Milano, WoodWick, Chesapeake Bay Candle

Tra le migliori candele profumate in commercio vanno menzionate anche le iconiche Millefiori Milano e la WoodWick. Entrambi i brand fanno parte del gruppo Yankee Candle ma restano comunque unici nel loro genere, soprattutto WoodWick che produce candele con lo stoppino in legno che permette di riprodurre il piacevole suono di un camino scoppiettante. I prezzi delle candele Millefiori e WoodWick sono simili a quelli delle Yankee Candle ed ammontano in media a 25 euro circa.

Volendo rimanere tra i brand del gruppo Yankee Candle, tra i migliori prodotti da menzionare troviamo anche le candele profumate Chesapeake Bay Candle, che a livello qualitativo sono sullo stesso livello degli altri prodotti già osservati.

Acqua di Parma e Paolo Pecora

Tra i migliori brand di candele profumate ve ne sono anche altri due italiani: Acqua di Parma e Paolo Pecora.

Sebbene il primo sia noto in tutto il mondo soprattutto per la linea di profumi, le candele profumate sono un altro pezzo forte dell'azienda. I prezzi medi, in questo caso, però, sono decisamente più alti rispetto a quelli visti in precedenza e si aggirano tra i 40 e i 60 euro circa.

Paolo Pecora è un rinomato brand d'abbigliamento nato a Milano negli anni '80 che ha anche una sua linea di profumi e candele. La scelta è meno ampia rispetto agli altri brand, ma la qualità è comunque molto alta.

Anche in questo caso, come per Acqua di Parma, i prezzi delle candele sono più cari ma non superano i 46 euro.

