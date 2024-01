Tutto sulla Candelora, significato, proverbio e come si festeggia

Dopo i tre giorni più freddi dell'anno, i cosiddetti giorni della Merla, inizia febbraio. Secondo alcune leggende, febbraio è il mese in cui finisce l'inverno ed è la festa della Candelora a segnare il passaggio alla primavera.

Si tratta di una festa che ha origini antichissime e si celebrava già nell’antica Roma. Oggi è una festività cristiana e ricorda la presentazione di Gesù al Tempio.

Scopriamo cos’è la Candelora, tra leggende e detti popolari.

Qual è il significato della Candelora? Le origini della festa

La Candelora si celebra ogni anno il 2 febbraio. È una data molto importante per i cristiani, in cui si festeggia la presentazione di Gesù al Tempio, ma non solo.

La Candelora ricorda anche la purificazione di Maria. Infatti, secondo una delle leggi di Mosè, partorire rendeva impure le donne che, per questo motivo, dovevano recarsi al Tempio di Gerusalemme dopo 40 giorni dalla nascita per purificarsi. La Candelora, infatti, si festeggia 40 giorni dopo il Natale. In passato, tuttavia, questa festa veniva celebrata il 14 febbraio, 40 giorni dopo l'Epifania.

La Candelora ha origini antichissime. Molti studiosi concordano nel ricondurre le origini della festa a due riti pagani molto antichi. Il primo è il celtico Imbolc, la Festa della Pioggia. Imbolc si celebrava dal 31 gennaio al 2 febbraio, giorno in cui si svolgeva il rito più importante, ovvero la Festa di Mezzo Inverno.

La seconda festa che somiglia alla Candelora è quella di Giunone Februata, che in latino significa "purificata". Durante questa festa, che aveva luogo i primi di febbraio, si svolgevano processioni con torce e fiaccole accese in onore della dea che poi venivano conservate come protezione per la casa.

Le fiaccole romane, infatti, ricordano le candele della Candelora che ogni anno, il 2 febbraio, sono benedette in tutte le Chiese. Secondo la tradizione, le candele benedette sono usate il giorno successivo per benedire la gola dei fedeli, quando la Chiesa cattolica ricorda San Biagio.

Il Santo, che nei dipinti viene sempre rappresentato con le candele in mano, è il protettore della gola.

Cosa vuol dire il giorno della Candelora?

Il nome della festa deriva dal latino "candelorum", che significa festa delle candele. Infatti, durante questa giornata sono benedette le candele e i ceri, che sono un simbolo di Cristo che è "luce per illuminare le genti". La simbologia cristiana, infatti, associa la candela accesa a Gesù Cristo.

Inoltre, si dice che le candele benedette proteggano da tempeste e calamità naturali.

La Candelora, tuttavia, non ha solo questo significato. In alcune regioni d'Italia, la Candelora rappresenta anche altro. In alcuni luoghi, è anche il Giorno dell'orso. Infatti, questa festa è legata a leggende che hanno gli orsi come protagonisti.

In Piemonte si dice che il 2 febbraio sia il giorno in cui gli orsi si svegliano dal letargo ed escono dalle loro tane. In Puglia, invece, una leggenda racconta di un orso che i primi di febbraio usciva dal letargo e si divertiva a ballare la tarantella per tutto il paese. L'animale è il simbolo della forza della natura che si risveglia in primavera.

Cosa dice il proverbio della Candelora

Molti proverbi sono legati alla festa della Candelora e quasi tutti parlano della fine dell'inverno. Il più famoso dice che se il giorno della Candelora è brutto tempo, piove, nevica o tira vento forte, allora la primavera è in arrivo.

In realtà, però, i proverbi della Candelora cambiano da regione a regione e alcuni si contraddicono tra loro. Ecco i più famosi:

• in Lombardia si dice "A la Madona da la Sciriœura dol inverno a semm da fœura ma s'al fioca o al tira vent quaranta dì a semm anmò dent", che significa "Alla Madonna della Candelora dall'inverno siamo fuori, ma se nevica o tira vento per quaranta giorni siamo ancora dentro"

• in Piemonte , un proverbio dice che "Se a fà brut a la Candlora, da l'invern i soma fòra", che vuol dire "Se fa brutto alla Candelora, dall'inverno siamo fuori"

• in Toscana si dice che "Pella Candelòra se piove o se gragnola dell'inverno siamo fora, ma se è sole o solicello, siamo ancora nell'inverno"

• nelle Marche , invece, un detto sostiene che "Candelora, de l'invernu semu fora; ma se piôe u tira vendu, de l'invernu semu drendu", ovvero "Candelora, dall'inverno siamo fuori; ma se piove o tira vento, dell'inverno siamo dentro"

• in Calabria si dice che "A Candilora 'u vernu è fora; ma nesci l'ursu d'a tana e dici: altri quaranta iorna avimu ancora", quindi "Con la Candelora siamo fuori dall'inverno; ma l'orso viene fuori dalla tana e dice: rimangono ancora quaranta giorni"

Cosa si deve fare il giorno della Candelora: ecco come si festeggia

La festa della Candelora è molto sentita in tutta Italia, soprattutto in Sicilia e Sardegna ma anche in altre parti del mondo come la Germania, la Francia, la Spagna, il Messico e il Perù.

Si festeggia dopo i giorni della Merla, e un po' ovunque rappresenta la fine dell'inverno e il ritorno del bel tempo e della primavera. Ma non solo.

In Francia e in Belgio, la Candelora è anche la giornata delle crepes, che si mangiano per festeggiare. In Messico, invece, i fedeli adorano Gesù Bambino.

In Italia, invece, durante le Sante Messe c'è la benedizione delle candele. In alcuni casi, i fedeli portano da casa una candela che verrà benedetta.

Secondo la tradizione, inoltre, il giorno della Candelora bisognerebbe togliere il Presepe e consumare gli ultimi dolci natalizi. Tuttavia, questa tradizione è ormai quasi andata persa perché la maggior parte delle persone rimuove gli addobbi natalizi dopo l'Epifania.