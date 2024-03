La mascotte degli Oscar 2024, chi è il cane che ruba la scena nella notte delle stelle

Tante cose succedono nella notte degli Oscar, ma un cane che applaude vicino ai suoi colleghi ed amici attori non si era mai visto. Chi è il simpatico animale che ha intenerito milioni di spettatori con il suo sguardo?

Messi, ecco il nome del simpatico cagnolino che ha rubato la scena. Il cane -attore, protagonista di uno dei film in nomination agli Oscar 2024 è diventato inconsapevolmente la nuova mascotte della novantaseiesima edizione degli Academy Awards.

Con i suoi occhi azzurri ed il suo musetto peloso è diventato virale sui social media. I telespettatori hanno apprezzato il simpatico intervento del cagnolino e fanno sentire la propria opinione su tutte le piattaforme digitali.

Insomma, gli Oscar 2024 non verranno ricordati solo per lo stacchetto osé di John Cena sul palco del Dolby Theater, la scivolata glamour di Liza Koshy sul red carpet o il fiabesco abito rosa di Ariana Grande, Messi è diventato la vera icona della serata.

Chi è Messi, la mascotte degli Oscar 2024

Il cane Messi, un Border collie di 7 anni, compare nel film Anatomia di una caduta diretto da dalla regista francese Justine Triet. Il film era candidato all'Oscar come miglior sceneggiatura originale e come miglior film e riesce a vincere nella prima categoria, e con tutto il cast anche Messi ha partecipato alla serata, osservando e reagendo con grande interesse, interagendo come il resto del pubblico. Una simpatica clip mostra Messi che applaude assieme al resto della platea e queste immagini sono diventate subito virali sui social americani ed internazionali.

Ecco qua il retroscena del simpatico siparietto, in cui si nota la platea mezza vuota e il cameramen che fa un primo piano su Messi.

Le polemiche antecedenti agli Oscar

Poche settimane prima della notte degli Oscar pare che dall'Academy fossero arrivate delle lamentele riguardanti la partecipazione del cane al pranzo ufficiale. Le lamentele si sono presto calmate e Messi ha potuto godersi la cerimonia comodamente seduto nella platea del teatro.