Potremmo essere tentati di togliere il guinzaglio al cane al parco, in spiaggia o in montagna. Questa pratica è consentita? In quali luoghi e cosa rischia chi trasgredisce alle regole?

Da molti considerati i migliori amici dell'uomo, sono gli animali più amati tra tutti: i cani. La scelta di avere uno porta d'altronde con sé, oltra alla gioia che ne deriva, anche parecchie responsabilità. Occorre infatti prestare molta attenzione ad alcune regole quando si è a passeggio, in strada, in città o nella natura.



La principale riguarda il vincolo legato alla possibilità di liberare il cane e lasciarlo quindi senza guinzaglio.

Regole da rispettare quando si ha un cane

Il cane è un mix di gioia e responsabilità, ed il suo padrone è tenuto a seguire delle norme di comportamento quando lo porta a spasso, al fine di rispettare le altre persone e di garantire l'incolumità sia del proprio cane che dei passanti.

Se si porta un cane a passeggio in centri abitati o zone urbane senza guinzaglio si rischiano multe da 50€ a 300€.

Infatti se il nostro amico dovesse malauguratamente provocare un danno, il padrone ha responsabilità civile e penale a secondo del danno cagionato. Ci sono però casi particolari in cui è possibile liberarlo senza incorrere in multe o sanzioni varie e, soprattutto, in totale sicurezza.

Cani, dove possono stare senza guinzaglio

La legge detta "Legge Martini" del 13 Luglio 2016 consente ai nostri amici a quattro zampe di passeggiare liberamente. Già prima di suddetta legge era possibile farlo ma, tale possibilità, riguardava solamente alcune categorie di persone tra le quali quelle appartenenti alle forze dell'ordine oppure quelle portatrici di disabilità visiva che vangono, appunto, accompagnate dal loro cane.

Ci sono poi dei luoghi nei quali il cane può circolare tranquillamente in libertà e sono i parchi appositi, le aree cani e nelle proprietà private dotate di un'ambiente pet-friendly o nelle campagne.

Il posto in cui portarlo per evitare di correre rischi è fondamentale. Se abbiamo paura di portarlo in un ambiente affollato nei parchi appositi per loro, è bene istruirlo ed abituarlo a passeggiare accanto a noi, soprattutto nelle campagne dove sono liberi di correre e giocare senza alcun tipo di pericolo.

Inoltre, è fondamentale effettuare tutte le vaccinazioni necessarie e prendere le giuste precauzioni antiparassitarie per il nostro amico. Solo dopo averlo abituato a tutto questo, sarà più semplice e agevole portarlo in zone affollate, dove il vostro cane si divertirà con voi e con i suoi simili. Regole analoghe, ma non del tutto, per quanto riguarda l'obbligo della museruola, da osservare soltanto in specifiche situazioni come ad esempio a bordo dei treni.

Cosa fare e chi chiamare quando un cane è libero?

Ci sono casi in cui ci capita di trovare per strada cani che vagano in maniera solitaria, in molti casi ci si limita solo a guardare ma non si interviene eppure l'ideale sarebbe intervenire. In alcuni casi è bene avvicinarsi e controllare se l'animale abbia un micro-chip o un segno che porti ad identificare il suo padrone, se ciò non accade, ci sono dei corpi speciali a cui rivolgersi per il ritrovamento di un animale che vaga solo. Tra essi troviamo:

la polizia locale

l'Asl competente

polizia di Stato

polizia Stradale (se l'animale vaga su strade trafficate).

Grazie alla denuncia effettuata è possibile rintracciare il padrone e restituire il cane nel caso in cui si fosse perso o perseguirlo in maniera legale se lo avesse abbandonato.

Quando scatta il sequestro del cane

Ci sono situazioni particolari in cui è possibile che il cane venga allontanato dal proprio padrone per una serie di motivazioni differenti. Tra esse troviamo:

condotte che rappresentano reati perseguibili

rischi sanitari

pericolosità

pignoramenti

immissioni

Questi elencati sono casi estremi ma certamente possibili a cui si aggiunge la possibilità di affidare l'animale all'ex coniuge nel caso in cui il giudice decidesse in tal senso. Naturalmente rispettando le poche ma fondamentali regole per tenere correttamente l'animale non si rischia alcunché.