Dalla mitologia, ai cartoni animali fino al mondo fantasy, come si chiamano i cani dei vip italiani e delle star di Hollywood? Abbiamo raccolto quelli più insoliti e divertenti da prendere come ispirazione per i nostri amici a quattro zampe!

Una volta esistevano Fido, Billy e Pallina; poi è stato il turno di una sfilza di Lassie e Rex, in onore dei protagonisti a quattro zampe delle fiction tv; oggi, invece, ai cani vengono dati nomi molto più fantasiosi e, a tratti, davvero bizzarri, soprattutto quando i padroni sono vip e star del cinema e della tv.

Dal mondo e dall’Italia, ecco un elenco dei cani vip dai nomi memorabili!

Ecco come si chiamano i cani dei vip

Impossibile non iniziare da Paris Hilton, che rende i suoi cani un vero e proprio prolungamento del suo stile e della sua eccentricità: i suoi due volpini di pomerania si chiamano Princess Paris Jr. the Pom e Prince Hilton The Pom, mentre il chihuahua avuto in precedenza (reso celebre dai mille scatti pubblicati dall’ereditiera milionaria) si chiamava Tinkerbell (cioè Trilli, la fatina amica di Peter Pan).

L’affascinante Leonardo Di Caprio non rinuncia alla sua passione per il cinema nemmeno nella scelta dei nomi per i suoi cani: uno è Rufio, uno dei ragazzini di Hook Capitan Uncino, l’altro è Django, protagonista sia di un film di Franco Nero, sia di una pellicola di Quentin Tarantinoa cui lui stesso ha preso parte.

Rimanendo oltreoceano, ecco Gerard Butler con la sua cagnolina Lolita, protagonista di un libro trasformato in film, e Barack Obama con Bo che, dal 2013, ha una nuova amichetta di nome Sunny.

Sono ben cinque i cagnetti di Miley Cyrus: Happy, Ziggy, Penny Lane, Mary Jane e l’ultima arrivata Emu, adottata dopo la morte di Floyd.

E poi c’è Ryan Gosling, con il suo meticcio George dal quale non riesce proprio a separarsi.

Ma diamo un’occhiata in Italia, dove pare che i vip amino circondarsi di amici a quattro zampe, in primis i Ferragnez con la dolcissima Matilda (“la Mati”), un bulldog francese che Chiara possiede già da diversi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A seguire, Elisabetta Canalis con i suoi pincher Piero, Mia e Meghan Kelly, ai quali ha dedicato un account Instagram specifico chiamato “I Pieri” ed Elisa Isoardi con Zenit, un cagnolino preso dopo la recente scomparsa del suo gatto Otello.

Alessia Marcuzzi e Michelle Hunziker amano i barboncini: la prima è “mamma” di Brownie, la seconda lo era di Lilly, purtroppo morta qualche mese fa. Ultimamente in famiglia Trussardi era arrivato anche Odino, ma dopo la separazione, è probabile che il cagnolino sia rimasto con l’ex marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Amante della mitologia greca, Giorgio Panariello ha chiamato il suo cane Zeus, mentre Diletta Leotta ha optato per un sobrio Brando.

Ancora chihuahua per Paola Caruso e la sua Chanel e Cecilia Capriotti con Sharon, ma i nomi più divertenti in assoluto sono quelli dati da Valerio Scanu ai cuccioli della sua Miranda: Nicola, Cassandra, Bimbo Ciccione, Bisonte, Bimbo Piccolo, Gemello, Valeria, Antonella e Patty. Non contento, il cantante ha deciso di adottare anche Otello!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Scanu (@valerio_scanu)

A seguire abbiamo Sansone e Polpetta, i cuccioli di Giorgia Palmas, neogenitori di Olivia, Mirto, Cotoletta e Cocco e Antonella Clerici con Argo e Pepper.

Ma il premio per il “miglior nome da cani” dell’anno va alla cagnolina di Cecilia Rodriguez: Aspirina!