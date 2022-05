Da martedì 17 maggio 2022 fino a sabato 28 maggio avrà luogo la 75esima edizione del Festival di Cannes . In questo periodo, come è noto, la Costa Azzurra si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto dove, se si ha fortuna, si possono incontrare le proprie celebrità preferite. Ecco allora tutte le informazioni che abbiamo su questo importantissimo evento dedicato all'arte della cinematografia.

Festival di Cannes 2022: tutte le informazioni sull'evento

Forse non tutti sanno che il Festival di Cannes è un evento dedicato esclusivamente ai così detti "addetti ai lavori" del mondo del cinema . Dai registi ai giornalisti e critici, fino ovviamente anche agli attori. Per questo non si sente parlare di "biglietti" ma di autorizzazioni formali, ovvero accrediti che si possono ottenere solo se si posseggono determinati requisiti , ovviamente dimostrabili.

Il pubblico può assistere invece al Cinéma de la Plage , ovvero un suggestivo cinema allestito sulla spiaggia ad ingresso gratuito , che ogni sera per tutta la durata del Festival, propone un grande classico. Il premio più ambito è la Palma d'Oro , assegnata al miglior film tra quelli in competizione.

L'evento come ogni anno si tiene al Palais du Cinéma e per questa edizione cerca di tornare alla normalità dopo due anni di restrizioni (nel 2020 era stato addirittura annullato come moltissime manifestazioni) a causa della pandemia da Coronavirus. Unica eccezione è stata fatta per la stampa russa a cui pare sia stato rifiutato l'accredito come presa di posizione contro la guerra del Cremlino contro l'Ucraina.

Gli attori più attesi a Cannes

Tra le star più attese ci sono nomi noti in tutto il mondo, come il premio Oscar Marion Cotillard e Tom Cruise che al Festival per Top Gun: Maverick, il sequel del film che 36 anni fa lo ha portato al successo. Il 18 maggio 2022 terrà anche un'interessante masterclass aperta al pubblico. Accanto a lui anche Jennifer Connelly e Miles Teller.

Il pubblico appassionato non vede l'ora di vedere sul red carpet anche Viggo Mortensen a Cannes per Crimes of the future e Kristen Stewart. Per Armageddon Time vediamo invece calcare il tappeto rosso ad una star di alto calibro come Anthony Hopkins, accompagnato da Anne Hathaway e Jeremy Strong. E, a proposito di star di alto calibro, a Cannes è prevista anche la presenza di Tom Hanks.

Per quanto riguarda gli attori nostrani, invece, a Cannes sono attesi la sorprendente coppia artistica formata da Alessandro Borghi e Luca Marinelli protagonisti di Le otto montagne, Pierfrancesco Favino per Nostalgia. Non mancheranno anche Margherita Buy, Toni Servillo e Fabrizio Gifuni, Valeria Golino, Jasmine Trinca e le sorelle Rohrwatcher.