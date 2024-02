Ecco chi sono i 9 cantanti famosissimi che non sono mai andati a Sanremo

Chi sono i cantanti che non sono mai andati a Sanremo come concorrenti? Ecco la lista completa.

Il festival di Sanremo è l'evento musicale più atteso dell'anno. Chi si aggiudica la vittoria entra nell'Olimpo della musica italiana e anche chi arriva ultimo in classifica guadagna visibilità e, spesso, successo.

Tuttavia, nonostante il prestigio dell'evento, ci sono diversi cantanti famosissimi che non hanno mai partecipato a Sanremo, né come ospiti né come concorrenti. In alcuni casi si tratta di un vero e proprio "boicottaggio", in altri forse non è ancora arrivato il momento di salire sul palco dell'Ariston.

Ecco i nomi di 9 cantanti famosi che non hanno mai partecipato alla competizione canora.

Sanremo: chi non ha mai partecipato, 9 big che "snobbano" il festival

La 74sima edizione del Festival di Sanremo è stata vinta da Angelina Mango con il brano "La noia". La cantante l'ha spuntata su un cast variegato di cantanti. La classifica ufficiale definitiva ha scontentato, però, molti italiani generando numerose polemiche sfociate sui social e non solo.

Tuttavia, nonostante il cast di artisti partecipanti quest'anno abbia accontentato molti italiani, ci sono alcuni artisti che non hanno mai calcato il palco dell'Ariston in qualità di concorrenti. Tra questi, ricordiamo 9 big assoluti della musica italiana: