Per gli appassionati del vino si avvicina una data importante: il 28 e il 29 maggio via libera alle degustazioni per la 30esima edizione di Cantine Aperte! Vediamo come prenotare e quanto costa.

Da sabato 28 a domenica 29 maggio 2022 tutta Italia si farà teatro delle Cantine Aperte, la festa dedicata all'enoturismo arrivata alla "cifra tonda" con la 30esima edizione. Ecco tutto quello che c'è da sapere Regione per Regione con i dettagli su dove si svolgerà e come partecipare.

Cantine Aperte 2022, le Regioni che partecipano all'evento

Alle Cantine Aperte aderiscono 18 Regioni in tutta Italia e ognuna di loro mette a disposizione le proprie cantine, per un totale di 590. Non mancheranno ovviamente i tantissimi eventi a tema organizzati dai vari Comuni coinvolti, dalle visite guidate alla musica dal vivo, dalle degustazioni alle mostre, fino anche a qualche attività destinata ai più piccoli.

Per scoprire tutti gli eventi nel dettaglio organizzati dalle Regioni che avete scelto di visitare non vi basterà fare altro che recarvi sui siti Internet dedicati alle Cantine Aperte e prenotare, dove necessario. Ecco allora quali sono le Regioni e con quante cantine partecipano:

Friuli Venezia Giulia: 74 cantine

Marche: 73 cantine

Toscana: 61 cantine

Veneto: 57 cantine

Umbria: 49 cantine

Abruzzo: 43 cantine

Puglia: 38 cantine

Lombardia: 38 cantine

Emilia Romagna: 35 cantine

Piemonte: 32 cantine

Trentino Alto Adige: 20 cantine

Basilicata: 19 cantine

Sicilia: 15 cantine

Sardegna: 12 cantine

Calabria: 12 cantine

Campania: 9 cantine

Lazio: 6 cantine

Molise: 5 cantine

Come si svolge l'evento

Cantine Aperte è un'iniziativa che coinvolge se non tutto almeno gran parte del territorio italiano unito dai profumi e dai sapori della materia prima da cui nasce il vino nostrano. Il pogramma, fittissimo, come abbiamo già accennato all'inizio del nostro articolo, non riguarda solo la degustazione puramente intesa.

Consiste invece in vere e proprie esperienze enogastronomiche, culturali e anche artistiche organizzate dalle Regioni a seconda di quello che offre il territorio. Va da sé che queste esperienze varieranno inevitabilmente che ci si trovi in montagna, in collina, al lago oppure al mare.

La manifestazione dura giusto il tempo di un weekend. Quello che vi consigliamo di fare quindi, soprattutto se il vostro desiderio è recarvi in una Regione diversa dalla vostra, è prenotare un bed&breakfast con una posizione comoda lungo il vostro itinerario. Potrebbe scapparci una gita fuori porta davvero indimenticabile!

Se, invece, vi recherete alle Cantine Aperte della vostra Regione assicuratevi di organizzarvi al meglio con gli spostamenti, magari decidendo chi parteciperà all'evento senza bere o comunque senza esagerare, in modo da non rischiare multe ed eventuali incidenti.

I prezzi e come fare per partecipare

Partecipare alle Cantine Aperte è molto semplice. Tutto quello che dovrete fare sarà selezionare il nome delle cantine che risultano essere socie del Movimento Turismo del Vino che ovviamente aderiscono all'evento e prenotare la vostra partecipazione, se richiesto dall'organizzatore.

Per quanto riguarda i prezzi non esiste un listino fisso, questi sono stabiliti a discrizione di ogni cantina partecipante. Variano poi a seconda dell'attività, se si tratta per esempio di una semplice degustazione di vini o una più completa con food.