Mare Fuori: ecco il testo della canzone cantata da Dobermann per conquistare Kubra

Il brano cantato da Dobermann in Mare Fuori 4 sta diventando in pochissimo tempo virale. Scopriamo tutto ciò che si nasconde dietro questa misteriosa canzone.

Il brano di Dobermann dedicato a Kubra ha scatenato l'ilarità dei fan, che hanno ritenuto la scena in cui il ragazzo canta molto divertente, e a tratti "cringe". Questo termine viene usato soprattutto dai giovanissimi per descrivere qualcosa di imbarazzante, o ancora meglio, scene e comportamenti altrui che suscitano imbarazzo e disagio in chi le osserva.

È infatti ciò che è accaduto con la scena della quarta stagione di Mare Fuori, dove Dobermann si cimenta in una serenata dedicata alla ragazza di cui è innamorato, Kubra. Su X i fan hanno definito la scena come una delle più imbarazzanti della serie, rendendo così popolare il brano, che sta andando in trend anche tu Tiktok. Ma qual è il testo della canzone di Dobermann di Mare Fuori?

Sommario:

1. La canzone di Dobermann di Mare Fuori: ecco il testo 2. Chi ha scritto la canzone di Mare Fuori? 3. Le canzoni più famose di Mare Fuori

La canzone di Dobermann di Mare Fuori: ecco il testo

Dobermann sin dalla sua prima apparizione nella fiction ha mostrato il suo profondo interesse nei confronti di Kubra. Nella quarta stagione i due ragazzi si sono avvicinati particolarmente, soprattutto grazie al ritorno di entrambi sui banchi di scuola. Ovviamente il loro rapporto ha provocato un certo fastidio in Pino, il fidanzato di Kubra, che però, a differenza del passato, ha reagito in maniera matura.

Per confessare a Kubra i suoi sentimenti Dobermann, interpretato dal giovane attore Enrico Tijani, ha scelto la strada del canto. Nella sala comune, davanti agli occhi increduli degli altri detenuti, il ragazzo ha intonato una dedica in rima alla sua amata.

Chi ha scritto la canzone di Mare Fuori?

La canzone dedicata al personaggio di Kyshan Wilson è stata scritta da Raiz (Don Salvatore nella serie) e composta da Stefano Lentini, che si occupa dalla prima stagione della colonna sonora della fiction.

Nella versione studio, il brano cambia completamente aspetto, e diventa un pezzo sicuramente apprezzabile da parte del pubblico.

Le 5 canzoni più famose di Mare Fuori

La serie Tv, che racconta le avventure dei ragazzi di un carcere minorile napoletano, ha ottenuto un successo clamoroso, ed è diventata a tutti gli effetti un fenomeno mediatico.

La notorietà ha coinvolto anche la colonna sonora della serie. Infatti, molte delle canzoni che accompagnano gli episodi sono diventati molto popolari, e hanno addirittura raggiunto un posto nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify Italia.

Ecco le cinque canzoni più popolari di Mare Fuori: