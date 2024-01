Quali sono le canzoni del Festival di Sanremo più ascoltate sulle piattaforme streaming? Basandoci sui dati di Spotify è possibile stilare una lista di 10 brani che hanno registrato veri e propri record sulla piattaforma musicale. Strano ma vero, molti dei brani in questa lista, però, non hanno vinto la competizione canora.

La classifica delle 10 canzoni di Sanremo più ascoltate negli ultimi anni

10. Madame - Voce

Partiamo subito dalla coda della classifica e troviamo in decima posizione il brano Voce, cantato da Madame. La canzone era in gara al Festival di Sanremo 2021 e sebbene si sia classificata in ottava posizione, è entrata nel cuore dei fan del Festival rendendo ancora più nota la giovane Madame. Il brano ha vinto anche la Targa Tenco alla miglior canzone originale.

9. Colapesce e Dimartino - Musica leggerissima

Musica Leggerissima è al nono posto nella classifica dei brani più ascoltati del Festival di Sanremo. Colapesce e Dimartino erano già molto noti nell'ambiente indie, ma con questa canzone hanno incrementato la loro fama anche a livello commerciale. Musica leggerissima, nella classifica finale del Festival di Sanremo 2021, ha conquistato il quarto posto.

8. Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr

Voliamo indietro nel tempo per l'ottava posizione, dove troviamo posizionato il brano Ringo Starr. Canzone dei già famosissimi Pinguini Tattici Nucelari, ha conquistato il terzo posto a Sanremo 2020. La vera vittoria del brano è stata però il record di ascolti su Spotify e sulle altre piattaforme di streaming musicale.

7. Fasma e GG - Per sentirmi vivo

Per sentirmi vivo di Fasma e GG ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 nella sezione Nuove proposte. Il brano, sebbene non abbia conquistato il podio, occupato da Leo Gassmann e Tecla, ha comunque trovato il suo posto sul palcoscenico della musica italiana ottenendo due dischi di platino e risultando al settimo posto tra i brani del Festival di sanremo più ascoltati su Spotify.

6. Ultimo - Il ballo delle incertezze

Il ballo delle incertezze ha regalato ad Ultimo la fama nazionale. Da quel brano è iniziata l'ascesa del giovane cantautore romano. La canzone ha trionfato nella sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2018 e ha conquistato anche il sesto posto nella classifica dei brani più ascoltati del Festival.

5. Måneskin - ZITTI E BUONI

Incredibile ma vero, i Måneskin non hanno conquistato il podio nella classifica dei brani più ascoltati del Festival di Sanremo. ZITTI E BUONI è la prima canzone della lista ad aver vinto la competizione canora, per la precisione nel 2021. Il brano dei Måneskin ha inoltre trionfato anche all'Eurovision Song Contest dello stesso anno e ha consacrato la rock band in tutto il mondo. Purtroppo, però, in questa classifica si ferma solo in quinta posizione.

4. Ultimo - I tuoi particolari

Chiudiamo la coda della classifica con il brano I tuoi particolari di Ultimo che conquista anche la quarta posizione nella lista dei brani più ascoltati di Sanremo. I tuoi particolari si è piazzata in seconda posizione nella classifica generale del Festival di Sanremo 2019. Questo risultato creò non poche polemiche.

Il podio della classifica

3. Mahmood - Soldi

Il podio della classifica lo apre una canzone vincitrice del Festival di Sanremo, per la precisione quello del 2019. Il brano in questione è Soldi, di Mahmood. Il cantante milanese era alla sua prima apparizione al Festival e ha sorpreso tutti con questo incredibile brano che ha conquistato la medaglia di bronzo tra i brani più ascoltati di Sanremo.

2. Boomdabash - Per un Milione

Undicesimo posto al Festival di Sanremo 2019 ma medaglia d'argento tra i brani più ascoltati di Sanremo. Per un Milione dei Boomdabash è diventata una vera e propria hit e ha conquistato 4 dischi di platino, la terza posizione nella Top Singoli e alla fine del 2019 è stata l'undicesima canzone più trasmessa in radio.

1. BLANCO e Mahmood - Brividi

Brividi ha conquistato due traguardi: il Festival di Sanremo 2022 e il primo posto nella classifica dei brani più ascoltati del Festival di Sanremo. Il brano di BLANCO e Mahmood non ha mai avuto rivali e si è sempre classificato in prima posizione già dalla prima serata. I due artisti hanno partecipato all'Eurovision Song Contest che in quell'occasione si svolse a Torino conquistando il sesto posto in classifica.

Leggi anche: Chi vince Sanremo 2024? Ecco la classifica secondo l'intelligenza artificiale