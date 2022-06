In estate i capelli tendono a diventare secchi, spenti e sfibrati. Non pensare subito al peggio: prima di "darci un taglio" puoi valutare dei semplici rimedi naturali per garantire alla tua chioma protezione, idratazione e luminosità.

Quando arriva l’estate è tendenza abbastanza comune decidere di vivere alla giornata: si trascorrono intere giornate al mare, tra un bagno e l’altro ci si dedica alla tintarella, per poi tornare a casa a fare una doccia veloce e raggiungere gli amici per cena!

In tutto ciò, a risentirne sono molto spesso i capelli: tra vento, sabbia, salsedine, lavaggi frequenti e acconciatura alla buona per non sentire troppo caldo, nell’arco di qualche settimana iniziano ad apparire spenti e secchi, perdendo la luminosità e la morbidezza di sempre. Come fare per mantenerli in buona salute anche durante la stagione più calda dell’anno? Ecco alcuni consigli di bellezza per eseguire una haircare a prova di estate!

Protezione solare

Così come applichiamo la crema protettiva sulla pelle per evitare scottature e arrossamenti, anche i capelli hanno bisogno di protezione dai raggi solari. In commercio esistono tanti prodotti a base di olio e filtri solari, che contrastano i danni dei raggi UV ed evitano che i capelli si secchino facilmente.

Maschere e impacchi naturali

Durante la settimana è possibile regalare una coccola ai propri capelli tramite maschere e impacchi a base di ingredienti naturali. Il consiglio è di scegliere prodotti ricchi di proteine come uova e yogurt, che sprigionano una strepitosa azione rinforzante, oppure oli naturali come quello di jojoba e di oliva per restituire alla chioma la giusta vitalità. Basta applicare il composto sui capelli, avvolgerli con un asciugamano in microfibra e lasciare in posa per una ventina di minuti prima di risciacquare. Il successo è garantito!

Styling con prodotti naturali

La maggior parte dei prodotti per lo styling sono realizzati con siliconi e parabeni che, se in un primo momento rendono la chioma super luminosa, a lungo andare non fanno altro che sfibrarla e disidratarla. Molto meglio, quindi, optare per cosmetici naturali, come i gel vegetali per capelli a base di semi di lino e aloe vera, che non solo aiutano a realizzare acconciature mozzafiato ma, al contempo, contribuiscono a nutrire, idratare e fortificare la fibra capillare!

Alimentazione sana

I capelli traggono un’alta percentuale del loro benessere da ciò che mangiamo; ecco perché è molto importante inserire nella propria alimentazione quotidiana frutta e verdura in abbondanza, così come uova, legumi e cioccolato fondente, tutti cibi ricchi di vitamine, sali minerali e proteine. Inoltre, bisogna bere tanto, almeno 2 litri di acqua al giorno. Solo così si potrà finalmente dire addio ai capelli secchi e sciupati!

Balsamo sulle punte

Quando la secchezza arriva, le punte dei capelli sono quelle che ne risentono maggiormente. In loro soccorso arriva il balsamo, preferibilmente con azione idratante e nutritiva, da lasciare in posa per qualche minuto in modo da sprigionare tutte le sue proprietà. L’importante è tenere a mente che il balsamo andrebbe sempre applicato solo sulle punte, perché su cute e lunghezze non fa altro che appesantire l’intera chioma (soprattutto in estate).

Pettinare correttamente

I capelli si pettinano da asciutti, partendo dalle punte per risalire via via verso la cute. Quando ancora bagnati, infatti, i capelli sono molto più sensibili e più esposti a danni, rotture e caduta precoce; dopo aver fatto il bagno, quindi, se proprio ci si vuole rimettere in ordine, il consiglio è di utilizzare una spazzola districante dalle setole delicate, procedendo sempre dalle punte verso le lunghezze.

No al cloro

Chi preferisce la piscina al mare dovrebbe sempre indossare la cuffietta per capelli, così da evitare il contatto diretto con il cloro, per poi sciacquare comunque la chioma una volta terminato. Esattamente come la salsedine e la sabbia, anche il cloro è nemico del benessere dei capelli: li rende opachi e sfibrati, oltre che difficili da pettinare e districare.

Attenzione agli strumenti a caldo

Infine, ecco un messaggio per coloro che proprio non riescono a fare a meno del phon e della piastra: bisogna usare un termoprotettore! Proteggere i capelli dal calore è il primo passo (fondamentale) per non dover poi ricorrere a rimedi più drastici… come le forbici! Inoltre, è consigliato tamponare la chioma con un asciugamano in microfibra per assorbire l’acqua in eccesso, così da ridurre i tempi di asciugatura con il phon.