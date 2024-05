Dopo “Plaza” del 2021, Capo Plaza è tornato con Ferite, il nuovo album del rapper di Salerno che ci parla delle sue ferite, che sono vittorie e sconfitte. Il suo è un viaggio di maturazione e consapevolezza dei suoi sentimenti e anche su Instagram si nota tutto ciò.

Ferite sono vittorie e sconfitte. Ferite, sono cicatrici indelebili sulla pelle, ci convivi e diventi più forte. Esistono per imparare dai propri errori. Non bisogna mai invidiare qualcuno, bisogna aspettare il proprio turno perché sono convinto che ciò che sei ti porterà a ciò che meriti.

Anche nel servizio di Nicolò De Deviitis a Le Iene si è visto un Luca fragile, consapevole dei suoi sentimenti di quello che è riuscito a raggiungere a soli 26 anni e a quello che ha perso. Si vede un Luca che fugge dall’Italia, va a Parigi per vivere in tranquillità e non essere sempre fermato ed è anche il rovescio della medaglia di questo mestiere: scrivere musica, esprimere i propri sentimenti in parole, diventare famosi e perdere quel poco di libertà che si aveva prima e non sa più quali sono i veri amici. Proprio in “Money rain” con Lazza cita quanto ha parlato anche con De Deviitis a Le Iene: “Non so se fidarmi, chi sono gli amici, chi sono tutti gli altri? Tutti questi soldi c’hanno resi diversi. Siamo milionari solo scrivendo versi”

Capo Plaza , la tracklist di Ferite

Molti i feat presenti nel nuovo album di Capo Plaza, da Lazza a Tedua fini a Mahmood e Annalisa.