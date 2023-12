Storia, origini del Capodanno e perché si festeggia proprio il 31 dicembre

Come nasce la festività di Capodanno e come si celebra in Italia e nelle tradizioni del resto del mondo.

Il primo giorno dell'anno, l'1 di gennaio, viene segnata sul calendario come una festività per la maggior parte degli stati nel mondo.

La notte di Capodanno, quella che intercorre tra il 31 di dicembre e l'1 gennaio, in Italia si festeggia con un grande cenone. Seduti a tavola con amici e parenti si saluta l'anno passato e si festeggia quello che sta per arrivare.

Ma quali sono le origini della festa per il primo giorno dell'anno?

La festa di Capodanno

Sembra che i primi festeggiamenti legati al primo giorno dell'anno nuovo risalgano ai romani, che festeggiavano il dio Giano.

Giano, oltre a dare il nome al mese di gennaio, era il "dio degli inizi" nella cultura pagana, solitamente raffigurato con i suoi due volti: il Giano Bifronte.

Dal 46 d.C. si festeggia questo giorno, ovvero da quando il calendario giuliano, basato sul ciclo della quattro stagioni promosso da Giulio Cesare, è stato introdotto.

Nel Medioevo i festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno scomparirono; la festività venne adottata da tutti gli stati europei nel 1691, quando papa Innocenzo XII emendò il calendario gregoriano, stabilendo che l’anno dovesse cominciare il 1º gennaio.

Capodanno: le usanze nel nostro Paese

Il 31 dicembre per la Chiesta Cattolica è il giorno di San Silvestro, morto come martire durante questa data.

I festeggiamenti per il Capodanno hanno inizio proprio dalla notte di San Silvestro: le piazze si riempiono di persone, assistendo ai concerti organizzati o agli spettacoli dei fuochi d'artificio.

Molti si riuniscono con amici e parenti, non solo per il cenone, spesso a base di lenticchie, cotechino o zampone, ma ci si riunisce anche per fare insieme giochi da tavola e aspettare insieme la mezzanotte, per un brindisi in compagnia.

Per gli italiani ci sono diversi riti considerati portafortuna, per augurarsi salute, amore e fortuna nell'anno che verrà.

Come si festeggia nel resto del mondo

Negli altri Paesi del mondo ci sono diverse tradizioni per festeggiare il primo dell'anno. In Spagna, ad esempio, si è soliti mangiare dodici chicchi di uva quando scocca la mezzanotte per festeggiare il nuovo anno con l'augurio che siano dodici mesi di fortuna.

In Russia, allo scoccare della mezzanotte, è tradizione aprire la porta di casa per fare entrare il nuovo anno.

In Grecia si usa mangiare la torta di San Basilio a Capodanno che nasconde una moneta al suo interno. Chi la prende nella sua fetta di torta avrà un anno fortunato.

In Giappone prima dello scoccare della mezzanotte ci si reca in un tempio, in cui si ascolta le campane suonare per 108 rintocchi, mentre si beve del sakè. Si crede infatti che 108 sia il numero di peccati che si possano in media commettere in un anno: il rito è una purificazione.

In Brasile, visto che è estate, si è soliti tuffarsi in mare e saltare sette onde per festeggiare l'anno nuovo. Per ciascuna onda si deve esprimere un desiderio.

Capodanno nelle altre culture

Ci sono molte culture che festeggiano il capodanno in un periodo differente da quello che prevede il calendario gregoriano, seguito invece da molti paesi europei e Stati Uniti, in cui si considera una festa civile.