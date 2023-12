Svelati ospiti e cantanti della notte di Capodanno su Rai 1, la lista completa

Anche questa volta la Rai ha deciso di concludere l'anno in musica con una serata dedicata a festeggiamenti e ad accogliere l'anno che verrà tra canti e balli. A presentare la serata anche per quest'anno c'è Amadeus che sarà il protagonista, conduttore che vedremo a breve a Sanremo 2024 in onda a febbraio.

Stavolta il concertone di Capodanno in onda su Rai 1 è in diretta da Crotone. Ecco la lista degli ospiti e dei cantanti.

Gli ospiti del Capodanno di Rai 1

Ha scelto la piattaforma di Instagram stavolta il conduttore Amadeus per annunciare il cast che sarà presente in prima serata su Rai 1 per la trasmissione "L'anno che verrà" per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024. La location scelta quest'anno è la città di Crotone, in Calabria, e inizierà dopo il classico messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Gli ospiti che faranno parte della serata sono:

• Annalisa

• The Kolors

• i Ricchi e Poveri

• Maninni

• Cristiano Malgioglio

• Paola e Chiara

• D'Argen D'Amico

• Il Volo

• Sangiovanni

• Autogol

• Nino Frassica

Questa è solo una parte degli ospiti della serata, altri ospiti e cantanti saranno svelati nella conferenza stampa del 29 dicembre.

In attesa di Sanremo 2024

Dalle scelte del cast de L'anno che verrà si evince che il presentatore Amadeus voglia dare un assaggio di ciò che sarà la nuova edizione del Festival di Sanremo. Infatti, molti dei nomi annunciati fanno parte anche del cast del Festival musicale.

Tra i nomi più importanti, ricordiamo Annalisa, reduce da un anno a dir poco incredibile sia nella sfera privata che per la sua carriera. La cantante, infatti, ha dominato le classifiche italiane con le sue hit Mon Amour, Bellissima e Ragazza Sola quest'anno, ma è anche convolata a nozze.

Nel cast de L'anno che verrà troviamo anche Maninni, cantante rivelazione in gara con i Big, sconosciuto per molti, ma ha alle spalle una lunga gavetta. I fan di Amici lo ricorderanno perché ha fatto parte del cast della 16sima edizione. Anche D'Argen D'Amico ritorna sul palco dell'Ariston dopo aver partecipato due anni fa con la hit "Dove si balla" diventata un successo radiofonico.

Sangiovanni è un altro cantante che ha iniziato la sua carriera nella scuola di Amici ma ha già alle spalle una partecipazione al Festival. Il Volo ritornano sul palco del Festival dopo aver trionfato con il brano Grande Amore nel 2015 e la partecipazione del 2019. In ultimo, c'è un graditissimo ritorno per gli amanti della musica italiana: i Ricchi e poveri tornano al Festival di Sanremo, dopo la perdita di uno dei componenti storici. I loro successi hanno fatto compagnia a generazioni di italiani e ora sono pronti a stupire di nuovo il pubblico.