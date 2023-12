Capodanno: tutti i riti portafortuna da considerare per questa festività

Tutti i principali riti portafortuna da tenere in considerazione per Capodanno.

Quali sono i riti portafortuna da tenere in considerazione per Capodanno? Noi ne abbiamo individuati ben 5 e molti di questi sono quelli classici e già noti a tutti, ma non mancano alcune usanze che sono abbastanza singolari e curiose.

I riti portafortuna del Capodanno: le usanze più note

Uno dei riti più famosi, anche a livello mondiale, è quello di indossare indumenti rossi e biancheria rossa. Sebbene questo colore sia associato al Natale, la tradizione vuole che venga indossato anche a Capodanno per augurare fortuna in attesa dell'anno che verrà. Esiste però una regola fondamentale da non sottovalutare: gli indumenti rossi da indossare devono essere nuovi e regalati da un'altra persona.

Sparare botti e fuochi d'artificio è un'altra usanza tipica del capodanno. Al giorno d'oggi questo rito sta diventando sempre più impopolare in quanto molto spesso si legge di persone ferite a causa dei botti e dei fuochi d'artificio. Inoltre, il rumore forte dei botti spaventa anche i nostri amici a quattro zampe e dunque molte persone hanno rinunciato a festeggiare così il Capodanno. I fuochi d'artificio pirotecnici sono un vero e proprio spettacolo per gli occhi e chi decide di spararli lo fa per dare colore al cielo ed inaugurare un nuovo anno. I botti, invece, vengono sparati per spaventare ed allontanare gli spiriti maligni.

Mangiare cibo portafortuna è un'altra usanza tipica del capodanno. Le pietanze cambiano da Regione a Regione, ma ci sono piatti che sono convenzionalmente accettati come portafortuna in tutta la nostra Nazione. I piatti portafortuna sono: cotechino con lenticchie, uva, melograno e frutta secca. Mangiare queste pietanze è di buon auspicio in quanto rappresentano ricchezza, fertilità e fortuna.

Le usanze meno note

Lanciare vecchi oggetti dal balcone allo scoccare della mezzanotte è un'usanza molto diffusa solo in alcune zone dell'Italia e per tale motivo è meno nota rispetto ai riti precedentemente elencati. Questa pratica è ormai in disuso in quanto poco sostenibile e spesso pericolosa e quindi è raro vedere persone che lanciano vecchi elettrodomestici o oggetti rotti dai balconi. Il gesto di lanciare oggetti vecchi e rotti dal balcone rappresenta la liberazione dal vecchio e dal superfluo per far spazio a qualcosa di nuovo nella propria vita.

Uscire con i soldi in tasca il 1 gennaio è un'altra usanza meno nota ma comunque diffusa in tutta la nostra Nazione. Tale rito è sempre legato alla buona sorte, intesa in questo caso come ricchezza. Le persone che si incontrano sul proprio cammino, il 1 gennaio, possono influenzare il nostro destino. Qualora si dovesse incontrare una persona anziana, non c'è da preoccuparsi perché significa che l'anno nuovo porterà tanta fortuna e ricchezza. Se il primo dell'anno ci si dovesse imbattere in un prete o in un bambino, al contrario, porterebbe sfortuna.