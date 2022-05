Cappadocia, cosa vedere in quattro giorni: le tappe "naturali"

A prescindere dalla parte del mondo in cui ci troviamo, possiamo essere sempre sicuri di una cosa: la natura, in ogni sua forma, non smetterà mai di stupirci. Ecco allora che tra le tappe imperdibili per un tour di 4 giorni in Cappadocia ci sono le valli e i canyion. Uno su tutti, per esempio, è il canyon di Ihlara, che si trova lungo il fiume Melendiz, la cui valle è caratterizzata da distese di vigneti e alberi di pistacchio. Giusto un paio di cose in comune con la nostra Italia, ma viste da tutt'altra prospettiva.



A proposito di valli poi, ci sono anche la Love Valley e la Deverent Valley. La prima è chiamata così per via della forma fallica assunta dalle formazioni rocciose di origine vulcanica, la seconda invece è anche detta "valle dell'immaginazione" per la particolare conformazione delle rocce stesse, che con un po' di fantasia possono assumere forme a noi famigliari.